Entre os não luxemburgueses a insatisfação profissional é maior. A seguir aos belgas, os portugueses são dos menos descontentes.

Sociedade 4 min.

Bem-estar

Residentes alemães são os mais insatisfeitos com o trabalho no Luxemburgo

Ana TOMÁS Entre os não luxemburgueses a insatisfação profissional é maior. A seguir aos belgas, os portugueses são dos menos descontentes.

Os residentes alemães são os que manifestam mais insatisfação com o trabalho. A conclusão é do mais recente Luxembourg Index of Well-being (LIW), o relatório que mede os indicadores de bem-estar do país.

Os resultados do documento, divulgado no início de junho e com dados relativos a 2021, mostram que entre os trabalhadores de nacionalidade não luxemburguesa o nível de insatisfação laboral é maior face ao da população originária do país. Entre aquele grupo, os residentes alemães são os que representam a maior fatia dos descontentes. De acordo com dados do índice disponibilizados ao Contacto pelo Statec, 11,7% dos residentes luxemburgueses sentem-se insatisfeitos profissionalmente, face a 19,4% dos residentes alemães, 14,8% dos franceses e 13,5% dos portugueses – e 16,5% de "outras nacionalidades" não especificadas neste conjunto. Só os residentes belgas ficam abaixo dos de nacionalidade luxemburguesa na insatisfação laboral (11,5%).

"O nível de insatisfação entre os residentes portugueses não é significativamente diferente ao dos luxemburgueses", comenta em declarações ao Contacto o diretor do Statec, Serge Allegrezza, sublinhando que a grande diferença nos níveis mais elevados de insatisfação está no grupo dos residentes de "outras nacionalidades" e nos de nacionalidade alemã.

Além deste indicador, o índice de bem-estar revela que a insatisfação laboral também é maior em função do trabalho por turnos e da antiguidade (naqueles que trabalham há 10 ou mais anos para o mesmo empregador.

Em termos gerais, as pessoas que trabalham horas extraordinárias e turnos, e os jovens são as mais insatisfeitas representando 19%, 18% e 15%, respetivamente, dos trabalhadores descontentes com a sua situação laboral, em 2021.

Luxemburgo. Mesmo salário, mas menos horas de trabalho Várias organizações patronais já se mostraram contra a medida, defendendo, antes, uma flexibilização do horário laboral.

Contudo, no que respeita aos jovens o diretor do Statec desmistifica. "O facto de a insatisfação profissional ser maior entre os jovens é um resultado relativamente estável (pré-covid). Isto deve-se a contratos de trabalho e condições de trabalho frequentemente menos favoráveis (contratos temporários, salário, horário de trabalho, etc.). Uma vez existindo estas características, a idade deixa de ser relevante: uma pessoa mais velha com características semelhantes sente-se igualmente insatisfeita que uma pessoa jovem na mesma situação".

Ano de 2021 foi de recuperação, mas solidão persistiu nos jovens

Apesar de tudo, e de os dados respeitarem ainda a um período de pandemia, a insatisfação com o trabalho diminuiu para 14% em 2021, após um aumento de 13% para 19% entre 2013 e 2018, salienta o estudo do Statec.

A recuperação dos indicadores de bem-estar no Luxemburgo em cenário de crise sanitária é, por isso, uma das conclusões surpreendentes que sai do index que analisa o último ano. "O mundo recuperou rapidamente a partir de 2020, como se este ano tivesse sido apenas um parêntesis. O forte aumento do PIB per capita, o declínio do desemprego e o aumento da taxa de emprego são prova disso. A diminuição das dificuldades financeiras domésticas e o aumento da esperança de vida são também notáveis", reconhece Serge Allegrezza.

Luxemburgo. Jovens sentem-se mais solitários e insatisfeitos com a vida A maioria dos indicadores de bem-estar, analisados pelo Statec, aumentou em 2021, recuperando face a descidas no primeiro ano da pandemia (2020).

Ainda que numa perspetiva negativa, a persistência da solidão entre os jovens depois de passar a pior fase da pandemia "é também uma descoberta surpreendente", destaca o responsável do instituto de estatísticas luxemburguês.

Como lembra Serge Allegrezza, vários estudos feitos desde o início da crise da covid-19 demonstraram que os jovens, em especial os estudantes, enfrentaram dificuldades psicológicas durante os períodos de confinamento e de restrições sanitárias. Contudo, estas "foram levantadas e a vida social foi retomada pela maioria", nota o diretor do Statec. "É, portanto, surpreendente que o sentimento de solidão ainda esteja presente entre os jovens, mas é ainda um pouco cedo para tirar ilações. Outros fatores, incluindo a insegurança económica e relações sociais débeis, poderão explicar esta conclusão", admite.

Guerra na Ucrânia pode fazer recuar indicadores de bem-estar

O índice de bem-estar analisa vários indicadores. Além do relacionado com o trabalho, são igualmente avaliadas a educação e a saúde, assim como as dificuldades em fazer face às despesas, no domínio "rendimento e riqueza", ou o PIB/per capita. As conclusões indicam que também estes indicadores recuperaram em 2021, após um declínio em 2020. No entanto, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e o seu impacto nos preços da energia e de outros bens, podem influenciar negativamente o clima de confiança dos consumidores e levar a um retrocesso nos níveis de recuperação de alguns indicadores de satisfação e bem-estar.

"A inflação piorou o poder de compra das famílias, afetando a sua capacidade de fazer face às despesas. As perspetivas de crescimento económico são mais sombrias devido à guerra na Ucrânia e às consequências económicas que se lhe seguiram. Existe, de facto, um risco de deterioração destes indicadores em 2022, mas tudo dependerá do resultado do conflito, dos preços da energia e das mercadorias", antevê o especialista em ciências económicas aplicadas.

Luxemburgo. Um país rico, desigual e cheio de pessoas pobres Casas inacessíveis, desigualdade na educação e demasiados combustíveis fósseis, são estes os aspetos que o Grão-Ducado tem que mudar, segundo a Comissãoo Europeia.

Para já, o Grão-Ducado posiciona-se num lugar seguro no estudo "Perspetivas internacionais sobre qualidade de vida no Luxemburgo", que classifica os países por bem-estar subjetivo segundo a sua capacidade para usufruir dos recursos que têm à disposição.

"De acordo com a nossa medida de eficiência de bem-estar, o Luxemburgo ocupa o 28º. lugar entre 126 países", refere Serge Allegrezza. Mesmo assim, o diretor do Statec considera que há margem para melhorar. "É 98% eficiente, muito próximo de ser um país totalmente eficiente, mas ainda não o é totalmente."

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.