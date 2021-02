Ministros da Educação e Habitação asseguraram entretanto que a "universidade já reviu o funcionamento dos seus procedimentos internos para que situações semelhantes não se repitam".

Residências notificaram 31 estudantes de aumento das rendas. Governo diz que foi "erro"

Diana ALVES Ministros da Educação e Habitação asseguraram entretanto que a "universidade já reviu o funcionamento dos seus procedimentos internos para que situações semelhantes não se repitam".

Três dezenas de estudantes foram notificados de que as rendas das residências onde moram iriam aumentar, algo que viola a lei em vigor sobre o congelamento das rendas. Os ministros da Educação e da Habitação garantiram, entretanto, que tudo não passou de "um erro administrativo" já resolvido.

A pedido dos deputados Yes Cruchten e Georges Engel, do LSAP, Claude Meisch e Henri Kox confirmaram que a lei sobre o congelamento temporário das rendas até 31 de junho de 2021 também inclui as residências universitárias. A medida foi decretada pelo Governo para aliviar os inquilinos de gastos suplementares em tempos de crise.

Na resposta aos deputados, os ministros confirmaram que foram informados pela Universidade do Luxemburgo de que "31 estudantes receberam uma carta a anunciar uma subida das rendas na sua residência universitária", acrescentando que "se tratou de um erro administrativo no âmbito da aplicação automática dos aumentos previstos nas convenções assinadas pela Universidade com os proprietários das residências".

Estudantes universitários devem estar preparados para ensino remoto a "qualquer momento" Alunos retomam esta segunda-feira, 15 de fevereiro, o segundo semestre em ensino híbrido. Mas universidade não descarta novas medidas mediante a evolução da pandemia.

Os ministros adiantaram ainda que, depois de detetado, o erro foi imediatamente corrigido. Mesmo assim, um terço dos contratos de arrendamento em causa já tinham sido assinados pelos estudantes e residências. Os contratos foram entretanto refeitos e aqueles que ainda não tinham assinado receberam um novo exemplar com o montante correto. Claude Meisch e Henri Kox reiteraram que a "universidade já reviu o funcionamento dos seus procedimentos internos para que situações semelhantes não se repitam".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.