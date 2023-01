Segundo a Cruz Vermelha, são precisos entre 100 a 120 dadores de sangue por dia, para cobrir as necessidades do país.

Reserva de sangue no Luxemburgo está a diminuir

Susy MARTINS Segundo a Cruz Vermelha, são precisos entre 100 a 120 dadores de sangue por dia, para cobrir as necessidades do país.

A Cruz Vermelha luxemburguesa lançou um apelo urgente a dadores de sangue devido à velocidade com que as reservas se estão a esgotar. Este apelo não é novo, mas nas últimas semanas as reservas têm diminuído consideravelmente.

Segundo a organização, são precisos entre 100 a 120 dadores de sangue por dia, para cobrir as necessidades do país. No entanto, nos últimos dias o país tem tido apenas entre 60 e 70 dadores por dia, o que tem levado a uma redução importante da reserva.

Uma das razões para essa diminuição de dadores voluntários são as festas de fim de ano, mas também o facto de muitas pessoas estarem doentes, com covid-19 ou gripe.

Todos os adultos entre os 18 e os 60 anos de idade podem dar sangue no Luxemburgo. Cerca de 13.000 pessoas estão registadas na Cruz Vermelha.

O Centro de Transfusão Sanguínea da Cruz Vermelha Luxemburguesa pode ser contactado pelo telefone 27 55 4000.



