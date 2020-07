Reportagem. O forno solidário de Tanka Sapkota

A viver há 24 anos em Portugal, o chefe de origem nepalesa percorre freguesias da capital a oferecer pizas napolitanas certificadas e quentes a quem mais precisa.

Mais de 2.478 famílias são ajudadas diariamente por esta iniciativa do comerciante nepalês.

“Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos ajudar a melhorá-lo”, lê-se nas caixas de cartão, nas t-shirts dos cozinheiros e na bancada do stand ambulante que na passada sexta-feira, 2 de julho, esteve estacionado na escola Manuel Teixeira Gomes, em Marvila, uma freguesia oriental de Lisboa, que sobe do Tejo às colinas do parque da Bela Vista. Era uma das várias paragens da iniciativa da pizaria Forno d’Oro que, de 16 de junho a 7 de julho, ofereceu todos os dias refeições aos lisboetas que atravessam dificuldades económicas, tendo chegado a 2.478 famílias afetadas pela pandemia.

O chef Tanka Sapkota, um nepalês que escolheu Portugal num dia de sol nos anos 90, chega atrasado ao largo dentro dos portões da escola onde o espera a equipa da câmara de Lisboa, vários grupos de representantes de associações locais e um forno já alimentado por uma equipa de cozinheiros. “Peço imensa desculpa”, diz, “mas estive num debate com o presidente da câmara e acho que lhe fiz boas perguntas”.

Com 45 anos de idade, Tanka Sapkota é um otimista cheio de projetos, atualmente dono de quatro restaurantes em Lisboa, três de cozinha italiana e um nepalês, mas incapaz de sossegar com a gestão corrente dos negócios.

Em 2015 abriu o Forno d’Oro, uma casa de pizas segundo a tradição napolitana – de massa fofa e não como as romanas, fininhas e estaladiças – com o objetivo de levar toda a gente a dizer que comeu em Lisboa a melhor piza do mundo. E nesse mesmo ano receberia o “Michelin das pizas”, o prémio da Associazione Verace Pizza Napoletana que certifica que o que sai do forno é de alta qualidade e à moda de Nápoles.

Um forno móvel solidário

E são precisamente essas pizas do Forno d’Oro, feitas com “ingredientes de primeira, como o queijo que vem de Itália, o tomate de qualidade e a massa que repousa durante três dias”, e não uma imitação barata, que quis levar às famílias carenciadas da capital portuguesa e proporcionar uma experiência gastronómica o mais possível semelhante à que teriam ao comer no restaurante.

Com os negócios fechados à espera que o confinamento passasse, Tanka Sapkota começou a pensar o que poderia fazer para melhorar o mundo. Há um ano tinha comprado em Itália um forno que instalou sobre um atrelado para projetos de solidariedade e graças ao qual já ofereceu refeições a idosos e fez uma festa num colégio de crianças órfãs. Com a pandemia, pensou voltar a pô-lo na estrada. “Contactei a Câmara de Lisboa, muito simplesmente para pedir autorização para estacionar”, conta, enquanto atira ao ar uma rodela de massa como faria um pizzaiolo em Nápoles. Depois percebeu que a ideia era mais complicada do que apenas pôr um atrelado com um forno na rua e distribuir refeições a quem passasse. E aí começou a desenvolver-se uma parceria com a CML.

Tudo o que é a produção, incluindo os encargos e a organização, é do chefe nepalês. A logística da distribuição é da CML. “Vários loucos fazem um milagre”, sustenta Sapkota. Mas, diz, embora tenha sido uma iniciativa ambicioso, e que atrasou a reabertura dos restaurantes, e que envolveu 15 pessoas todos os dias, “este é um projeto de que é impossível arrepender-me. Ajudar as pessoas dá uma satisfação enorme, nunca é um mau investimento”. Durante o périplo de três semanas ofereceu quase 10 mil refeições, 320 das quais em Marvila.

Pizas a 20 minutos do prato

Havia um princípio de base: “As pizas têm que ser comidas até 20 minutos depois de prontas, porque é assim que têm a máxima qualidade”, diz Tanka Sapkota, explicando que “nunca, em seis anos e meio de vida, no Forno d’Oro fizemos pizas para takeaway”. Por isso, a hipótese inicial de colocar todo o estaminé na Alta de Lisboa e distribuir a partir daí, tornou-se inviável. As pizas chegariam geladas e inertes a todo o lado.

“Demos uma volta por Lisboa para identificar todos os sítios onde podíamos montar os equipamentos”, conta Carlos Castro, vereador dos Espaços Públicos da Câmara Municipal de Lisboa (CML). “Quando acabámos o périplo, o chefe Tanka disse que nunca tinha conhecido aquela Lisboa”.

Havia ainda outra questão, recorda Carlos Castro, “levar as pizas às pessoas certas”, sendo que “certas” são as que realmente precisam e as que o confinamento da covid-19 fez ficarem em situação de ainda maior vulnerabilidade económica.

Estacionar a bancada da equipa do Forno d’Oro na rua e fazer a festa para quem passasse iria desvirtuar essa ideia. “Nós já tínhamos o mercado solidário, que é um projeto em que todas as semanas levamos cabazes de produtos frescos, como ovos, pão, legumes e fruta a 1.800 famílias carenciadas. Portanto, já havia um núcleo de lares que as juntas de freguesia tinham identificado e uma estrutura de distribuição montada, que são as associações de proximidade. O mercado solidário serviu de molde para este projeto”, explica o vereador.

Uma freguesia, muitas associações

Cecília Oliveira trabalha na Associação Desportiva Cultural Capoeira Beija-Flor e encontra-se ali para carregar 50 pizas que irão surpreender os miúdos e idosos que estão a ter aulas de várias modalidades na sede da associação. “Não é que as pessoas estejam a passar fome, porque a Junta de Freguesia está a dar imenso apoio, mas isto é excelente porque é um mimo”. Da segunda vez que voltou para levar mais caixas, Cecília já pôde assegurar que os miúdos “adoraram”.

Marina Santos, técnica da Junta de Freguesia de Marvila responsável pelas escolas, sustenta que nesta freguesia oriental pobre e onde dos dez bairros sete são sociais “foi preciso aumentar o apoio durante os últimos meses. Há muitas pessoas que tinham empregos precários e ficaram numa situação ainda pior, muita gente ficou desempregada”. A solução foi também manter as cantinas das escolas a funcionar para servir refeições. E não só para as crianças como também para as famílias.

Alexandra Cruz e Miguel Simões são voluntários da Associação de Moradores do Condado e preparam-se para entregar 25 pizas para crianças de uma zona particularmente atingida pelas consequências económicas da covid-19. Todas as semanas distribuem 100 cabazes para as famílias carenciadas deste bairro de Chelas, cujo nome anterior estava identificado com pobreza, criminalidade e droga. Era a Zona J, que viria dar o nome ao filme de 1998 de Leonel Vieira. A mudança de toponímia atenuou o sentimento de exclusão dos habitantes, mas não é uma fórmula mágica. No Bairro do Condado, com cerca de seis mil moradores, “houve muito desemprego, muito lay-off”, diz Alexandra Cruz. Mas ajuda haver espírito bairrista e uma comunidade sustentada pelas 45 instituições locais de solidariedade social em várias áreas, que atuam no Condado.

Marvila , aliás, densamente povoada em Instituições de Solidariedade Social e Organizações Não Governamentais. “Em toda a freguesia de Marvila estão as sedes de muitas associações, umas mais locais e mais pequenas, e outras nacionais, como a Unicef, a Associação Médica Internacional (AMI) e a Cais (associação de apoio aos sem-abrigo Cais)”, sustenta Alfredo Miranda, funcionário da Junta de Freguesia de Marvila. “E ainda vêm para cá mais duas ou três”, informa.

Um movimento de renovação

O perfil social de Marvila, uma freguesia que com mais de 35 mil habitantes é a terceira maior de Lisboa, está a mudar. Muitos chamam-lhe gentrificação, vendo o lado mau. É um processo mundial dos últimos anos que levou o setor imobiliário a identificar oportunidades nos bairros pobres bem situados e decadentes e dar-lhes a volta, correndo com os inquilinos humildes e, mantendo a patine, vender os imóveis renovados a clientes endinheirados. Entretanto, os pobres que tinham as vistas bonitas vão sendo redistribuídos pelas periferias com casas equipadas mas em sítios tristes.

Marvila é a última descoberta, primeiro dos jovens hipsters que abriram bares, barbearias e lojas vintage. E agora é do imobiliário de luxo que está a comprar velhas quintas arruinadas e a desalojar negócios.

Mas há também uma maneira positiva de ver este tsunami de renovação. Alfredo Miranda congratula-se com o facto de o Hospital de Todos os Santos vir a ser construído nesta freguesia, ou de o centro de lojas vintage LxFactory ir mudar de Alcântara para a Matinha, ou ainda de a noite do Bairro Alto estar a desaparecer para se instalar nesta zona mais industrial, mais rude e mais arejada.

O movimento, acredita, ajudará também os desfavorecidos. “Vão ser construídos 1.500 fogos sociais. E a freguesia vai ter dois polos: zonas luxuosas e zonas sociais”. É uma evolução que os habitantes não vêm como negativa, habituados à estagnação não só das velhas quintas senhoriais que continuam a arruinar-se, armazéns de artilharia ou alfandegários que ficaram destituídos de uso e, depois, no 25 de Abril, a Chelas que foi construída para acolher os chamados retornados nos anos 70 e que, ultra-periférica, foi-se tornado decadente e ignorada.

“Se não fosse a epidemia, e tivesse havido as marchas populares na Avenida, Marvila este ano iria arrasar”, imagina Alfredo Miranda, de tal modo o novo fôlego está a levantar o moral. “Estamos numa evolução”, sintetiza. João Rodrigues, habitante de Marvila e funcionário da junta também nota a diferença entre o passado e o presente. “E este presidente veio dar uma grande volta. Pôs toda a gente a trabalhar em conjunto. É muito mais próximo das pessoas”, elogia.

A quinta orgânica

Uma das perguntas que Tanka Sapkota fez ao presidente da câmara Fernando Medina, no debate no café A Brasileira, no Chiado, foi: “Posso sonhar com um Portugal 100% orgânico?”. A pergunta não é inocente. O chefe de origem nepalesa comprou um terreno em Mafra para “um projeto muito ambicioso” de fazer uma quinta 100% sustentável, onde irá também cultivar espécies antigas perdidas, como o trigo barbela.

