Renault anuncia que vai limitar a velocidade dos novos automóveis

Durante décadas, a indústria automóvel procurou oferecer às pessoas a ideia de diversão e velocidade. Num mundo em que a segurança é cada vez mais uma prioridade, a Renault, tal como a Volvo, anunciou que vai limitar a velocidade dos seus novos automóveis.

O novo administrador da Renault, Luca de Méo, declarou na sexta-feira, de acordo com a RTL, que os novos modelos não vão poder ultrapassar os 180 km/h. É um limite que vai ser implementado em todas as marcas Renault e Dacia, incluindo as viaturas mais potentes, à exceção da antiga marca romena conhecida pelos seus exemplares desportivos.

Com a indústria automóvel a virar-se para os carros elétricos, a velocidade começa cada vez mais a deixar de ser uma prioridade. Para quem conduz, o desempenho está a tornar-se menos um critério de compra do que o preço, fiabilidade e design. Além disso, o desenvolvimento de carros elétricos abranda naturalmente os picos de velocidade, uma vez que as baterias gastam mais a alta velocidade.

