Apesar de um novo confinamento na Alemanha o trânsito transfronteiriço não deverá ser afetado.

Renânia-Palatinado e Sarre devem manter fronteiras abertas com o Luxemburgo

A partir de quarta-feira, há novo confinamento na Alemanha até 10 de janeiro. O comércio não essencial volta a fechar, as pessoas voltam a ficar em casa, mas as fronteiras com o Luxemburgo devem permanecer abertas, segundo um artigo publicado pela edição alemã do Luxemburger Wort.

Atualmente, os luxemburgueses podem permanecer no Sarre e na Renânia-Palatinado até 24 horas sem terem de entrar em quarentena. Por outro lado, os alemães têm um prazo de até 72 horas para estar no Grão-Ducado, só precisando de ficar em quarentena no regresso se a permanência for superior a esses três dias.

Quando questionado pelo Wort sobre a possível alteração destas regras, o porta-voz do governo do Sarre, Alexander Zeyer, afirmou que "de acordo com a situação atual", nenhuma mudança está planeada para o trânsito na fronteira.

Também a porta-voz do governo da Renânia-Palatinado, Andrea Bähner, disse esta segunda-feira que não há planos para restringir as regras de entrada/saída ou reavaliar controlos de fronteira. Situação pode entretanto mudar, dependendo da evolução do novo coronavírus.

Alemanha sem Natal ou Ano Novo

A partir de quarta-feira, apenas mercados, farmácias e bancos vão continuar abertos no país que faz fronteira com o Grão-Ducado. Em causa o facto do país ter registado também o maior número de mortos desde que há registo.

O anúncio foi feito pela chanceler Angela Merkel. Notando o "enorme número de mortes" e o "crescimento exponencial" das infeções, a líder conservadora assegurou que "somos forçados a agir e estamos a agir agora".



Também o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, garantiu que a situação é "gravíssima" e que nem o Natal nem o Ano Novo poderão ser festejados "como se pensava" devido às restrições sem precedentes na história do país.

Edição e Tradução de Ana Patrícia Cardoso.

