O estudante de 20 anos, que trabalhava numa bomba de gasolina, foi alvejado por um homem que se recusou a colocar a máscara ao ser atendido.

Sociedade 2 min.

Renânia-Palatinado

Alemanha. Jovem é morto por cliente que se recusou a usar máscara

O crime deixou a Alemanha em choque, nesta terça-feira. O suspeito, um homem de 49 anos de Idar-Oberstein (Renânia-Palatinado) foi detido e disse à polícia que não respeitava as restrições sanitárias para combater a covid-19.

O caso remonta a sábado, quando um estudante de 20 anos, caixa numa estação de serviço, se recusou a atender um cliente que queria comprar cerveja porque este não estava com máscara.

O homem ficou visivelmente transtornado e acabou por voltar uma hora e meia depois, desta vez usando uma máscara, mas retirou-a ao passar pelo balcão. Depois de receber ordem para voltar a usar a sua máscara corretamente, o cliente tirou uma arma do bolso e disparou contra o jovem, que morreu instantaneamente, disse a polícia.

O suspeito entregou-se à polícia no dia seguinte, dizendo que se sentia "encurralado" pelas medidas sanitárias, que considerava uma "crescente violação dos seus direitos" e que não via "outra saída", disse um dos procuradores à AFP. As autoridades revistaram o seu apartamento e encontraram a arma do crime, bem como outras armas de fogo e munições. Desde sábado, vários residentes colocaram flores e velas no exterior da bomba de gasolina.

O candidato a chanceler social-democrata, Olaf Scholz, disse no Twitter que estava "muito chocado por alguém ter sido morto porque queria proteger-se a si e aos outros". "Como sociedade, devemos opor-nos resolutamente ao ódio. O perpetrador deve ser severamente punido", acrescentou.

"Estou chocada com o terrível assassinato de um jovem que só queria seguir as regras, ser cuidadoso e solidário", disse Annalena Baerbock, a candidata dos Verdes. A ministra da Agricultura Julia Klöckner, da CDU de Angela Merkel, descreveu o assassinato como "chocante".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, culpou os autoproclamados "Free Thinkers", um movimento radical que se opõe às restrições sanitárias, no Twitter. "Os "Free Thinkers" celebram o ato na internet. O ódio e o assédio destas pessoas está a dividir a nossa comunidade e a matar pessoas. Eles não têm lugar na nossa sociedade", acusou o ministro.

No entanto, a polícia não disse se o atirador se considerava um membro deste movimento. Este movimento reúne membros da extrema-esquerda, teóricos da conspiração, críticos da vacinação e apoiantes da extrema-direita. Desde o início da pandemia, têm organizado regularmente manifestações por toda a Alemanha, reunindo dezenas de milhares de pessoas.

