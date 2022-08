A autoridade francesa responsável pela investigação de acidentes aéreos publicou nesta terça-feira um relatório que aponta a recorrência de incidentes em que as regras de segurança são ignoradas pelas tripulações da Air France.

Sociedade

Viagens

Relatório. Tripulação da Air France desrespeita com frequência protocolos de segurança

O relatório do Bureau of Investigation and Analysis (BEA) insiste na preocupação em relação a uma "cultura entre algumas tripulações da Air France que incentiva a tendência para subestimar a aplicação rigorosa dos procedimentos para a segurança" e apela à companhia aérea francesa que "imponha o respeito pelos procedimentos no centro da cultura de segurança da companhia".



A BEA baseia-se num incidente de 31 de dezembro de 2020, durante um voo de Brazzaville (Congo) para Paris a bordo de um Airbus A330. Uma fuga de combustível detetada em altitude de cruzeiro levou a tripulação a desviar-se para o aeroporto de N'Djamena (Chade), mas sem o procedimento de segurança "FUEL LEAK" que prevê que o motor seja desligado do lado da fuga. "A paragem do motor (...) foi deliberadamente omitida pela tripulação", disse o relatório.

"Esta decisão criou assim um risco de incêndio significativo e levou a uma redução da margem de segurança do voo, tendo o incêndio sido evitado por acaso", continua o BEA. Embora a organização sublinhe o número "extremamente limitado" de voos da Air France que deram origem a investigações, afirma ter observado "através de um certo número de investigações recentes (...) que as tripulações em causa conseguiram (...) evitar a realização de certos procedimentos de forma conforme".



A BEA cita, por exemplo, um incidente duplo a 28 e 30 de março de 2017, durante o qual a mesma tripulação realizou uma subida demasiado rápida em voo.

A 12 de setembro de 2020, um Airbus A318 "ignorou os procedimentos operacionais a fim de fazer uma chegada rápida à pista de aterragem em Paris-Orly". "A tripulação tinha muito poucos recursos para lidar com um possível imprevisto", insiste a BEA. O gabinete de investigação questiona certas frases do manual de operações dos pilotos da Air France, tais como: "sabe desviar-se dos procedimentos em consulta com a tripulação quando a segurança o exige" ou "improvisa perante o imprevisível para obter o resultado mais seguro".

A Air France garantiu à AFP que tem em conta todas as recomendações do relatório, especificando que algumas já foram implementadas. Por exemplo, a companhia está empenhada em "fornecer aos pilotos ferramentas que lhes permitam repetir e analisar os seus voos", tal como recomendado pelo gabinete.



A Air France afirma também que será realizada uma auditoria dentro de alguns meses "dentro de toda a empresa" a fim de "completar, se necessário, certas análises deste relatório".

