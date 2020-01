Atualmente, segundo o terceiro Relatório Global da Infância, “existem mais 30,5 milhões de pessoas deslocadas à força do que em 2000, um aumento de 80%”, o que torna “essencial encontrar maneiras de satisfazer os direitos à saúde, educação e segurança das crianças em zonas de conflito”.

Relatório. Portugal está à frente do Luxemburgo em relação à proteção das crianças

Atualmente, segundo o terceiro Relatório Global da Infância, “existem mais 30,5 milhões de pessoas deslocadas à força do que em 2000, um aumento de 80%”, o que torna “essencial encontrar maneiras de satisfazer os direitos à saúde, educação e segurança das crianças em zonas de conflito”.

As crianças nascidas hoje, têm "maior probabilidade do que em qualquer momento da história de crescer de forma saudável, com acesso à educação e segurança e com oportunidade de alcançar todo o seu potencial". Os dados surgem no Relatório Global da Infância 2019, lançado pela organização Save da Children a propósito da comemoração dos 100 anos da sua fundação.

Pelo menos um terço das crianças estão hoje em melhores condições de crescimento do que há vinte anos. No Relatório Global da Infância 2019, pode ler-se que no ano 2000 estima-se que 970 milhões de crianças tenham sido roubadas das suas infâncias devido a "problemas de saúde, desnutrição, exclusão da educação, trabalho infantil, casamento infantil, gravidez precoce e morte violenta”. Hoje, o número de crianças nessas mesmas condições foi reduzido para 690 milhões, o que significa que “pelo menos 280 milhões de crianças estão em melhor situação do que estariam há duas décadas”, equivalente a um terço dos resultados anteriores.



"Quando comparada com a geração anterior, uma criança tinha duas vezes maior probabilidades de morrer antes de completar 5 anos, 70% maior probabilidade de se envolver em trabalho infantil e 20% mais probabilidade de ser assassinada”, lê-se no documento. O relatório aponta que o “progresso global” é a causa principal para que duas décadas depois se contem 115 milhões de crianças a frequentar a escola, 11 milhões de raparigas salvas de casamento infantil e 3 milhões a menos de casos de gravidez precoce. Em 20 anos contam-se ainda menos 94 milhões de crianças trabalhadoras e 4,5 milhões de crianças que foram salvas de mortes violentas em todo o mundo.

Contudo, o mundo não assistiu a um progresso em todas as áreas: o número de crianças que vivem em zonas de guerra ou forçados a fugir das suas casas devido a conflitos disparou desde 2000. "Hoje, uma em cada quatro crianças vê-se negada ao seu direito a uma infância: período de vida que deverá ser seguro crescer, aprender e brincar”.

O relatório apresenta ainda o Índice Anual de Fim de Infância, que compara os dados mais recentes de 176 países e avalia quais os que têm mais ou menos possibilidades de proteger a infância das suas crianças. As pontuações são calculadas numa escala de 1 a 1.000 cujo objetivo é medir até que ponto as crianças em cada país experimentam fatores que "terminam a infância” tais como morte, desnutrição, impossibilidade de acesso à educação, ou ainda o serem obrigadas a submeter-se a trabalho, casamento e gravidez infantil.

No top do raking dos países com maior capacidade de proteger a infância das suas crianças está Singapura (989 pontos) em primeiro lugar, e segue-lhe a Suécia (986 pontos) em segundo. A partilhar o terceiro lugar está a Finlândia (985 pontos), a Noruega (985 pontos) e a Eslovénia (985 pontos). Com 978 pontos, Portugal partilha o décimo primeiro lugar do ranking com a Islândia. Na décima sétima posição encontra-se o Luxemburgo, juntamente com Israel.

O país com menos condições de proteger a infância das suas crianças é a República Central Africana (394 pontos), seguindo-se a Nigéria (492 pontos) e a República do Chade (408).

Entre os principais factores de desenvolvimento positivo apontados pelo Relatório Global da Infância 2019 está a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), a primeira estratégia global de sempre com metas quantificáveis a serem acordadas por todos os Estados membros das Nações Unidas. Um estudo recente da Brookings Institution, citado no relatório, revelou que terão sido salvas mais 19 milhões de vidas de crianças - a maioria em África - graças à ação acelerada pelos ODM. No entanto, sublinham que "a pobreza extrema e a desigualdade persistem", principalmente "pelo 1,5 mil milhões de pessoas que vivem afetados por conflitos e as restantes que vivem à margem da sociedade”.

Destacam-se ainda como fatores positivos as "fortes lideranças políticas", o "investimento e crescimento económico", o "empoderamento feminino à escala global" bem como o crescimento da "liderança feminina nos meios políticos. O relatório aponta que os avanços em tecnologias como smartphones, redes sociais, instrumentos médicos, vacinas e medicamentos mudaram o rumo do mundo de formas benéficas, especialmente no mundo em desenvolvimento. Quase todos (96%) dos humanos na Terra têm acesso à Internet, contra quase metade (58%) em 2001. Os telemóveis têm sido utilizados para registar nascimentos, melhorar o diagnóstico precoce do HIV em bebés, monitorar a desnutrição em crianças e educar as pessoas sobre planeamento familiar, saúde do adolescente e pré-natal.



