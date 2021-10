Apesar das crescentes promessas de acção de muitas nações, os governos ainda não fizeram planos para reduzir a produção de combustíveis fósseis, apontou o relatório das Nações Unidas.

Relatório da ONU

Planos para produção de combustíveis fósseis "excedem largamente" os limites climáticos

Ana B. Carvalho Apesar das crescentes promessas de acção de muitas nações, os governos ainda não fizeram planos para reduzir a produção de combustíveis fósseis, apontou o relatório das Nações Unidas.

A produção de combustíveis fósseis planeada pelos governos do mundo "excede largamente" o limite necessário para manter o aumento do aquecimento global a 1,5ºC e evitar os piores impactos da crise climática, revelou um relatório das Nações Unidas (ONU). Apesar das promessas de acção de muitas nações, quase nenhuma tem políticas para acabar com este tipo de produção energética.

O relatório produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e outros investigadores, concluiu também que os países canalizaram mais de 257 mil milhões de euros de novas finanças públicas para atividades de combustíveis fósseis desde o início da pandemia de covid-19, mais do que o previsto para a energia limpa.

"A investigação é clara: a produção global de carvão, petróleo e gás deve começar a diminuir imediatamente e de forma acentuada para ser consistente com a limitação do aquecimento a longo prazo a 1,5ºC", disse Ploy Achakulwisut, no Stockholm Environment Institute (SEI) e autor principal do relatório. "No entanto, os governos continuam a planear e a apoiar níveis de produção de combustíveis fósseis que são largamente superiores ao que podemos queimar em segurança".

O estudo concluiu que a produção global de petróleo e gás está no bom caminho para aumentar nas próximas duas décadas, prevendo-se que a produção de carvão caia apenas ligeiramente. Isto resulta no dobro da produção de combustíveis fósseis em 2030, o que é consistente com um aumento de 1,5ºC.

A diferença entre a extracção planeada de carvão, petróleo e gás e os limites de segurança permanece tão grande como em 2019, quando a ONU apresentou o seu primeiro relatório sobre o assunto. O secretário-geral da ONU, António Guterres, chamou à disparidade "acentuada".



A análise detalhada de 15 grandes nações produtoras de combustíveis fósseis revelou que os EUA, Canadá, Austrália, Arábia Saudita e China, todos os projetos aumentam em petróleo e gás, enquanto que a Índia e a Rússia pretendem aumentar a produção de carvão. Apenas dois dos países prevêem um declínio na produção de petróleo e gás: o Reino Unido e a Indonésia.

Inger Andersen, diretora executiva da UNEP, afirmou: "Os impactos devastadores das alterações climáticas estão aqui para todos verem". Na Cop26 e mais além, os governos do mundo têm de acelerar, tomando medidas rápidas e imediatas para fechar o fosso da produção de combustíveis fósseis e assegurar uma transição justa e equitativa".

A cimeira do clima do Cop26 começa em Glasgow no final de outubro. As nações do mundo devem prometer medidas de redução do carbono que manterão vivas as esperanças de limitar o aumento do aquecimento global a 1,5ºC.

O estado atual das promessas políticas significa o aumento catastrófico de 2,7ºC. Mas muito poucos países estão a tomar medidas para reduzir a produção de combustíveis fósseis ou cortar os subsídios ao sector.

