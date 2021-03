Estão inscritas mais de 350 equipas para a edição 2021 do Relais pour la Vie (Estafeta pela Vida, em português), que se realiza nos dias 27 e 28 de março. Este ano, a corrida solidária contra o cancro, que costuma encher o pavilhão desportivo Coque, em Kirchberg, vai acontecer de forma virtual, um pouco por todo o país. Ao todo, a estafeta vai conectar mais de 8 mil pessoas.

Relais pour la Vie digital com mais de oito mil participantes

Em plena pandemia, a Fundação Cancro, que organiza o evento anual, decidiu promover um Relais pour la Vie adaptado à pandemia e às regras sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus.

Assim, os participantes poderão correr, caminhar ou pedalar à hora e no local que quiserem – a forma encontrada para evitar grandes ajuntamentos. Seja no bosque, no bairro de residência ou na empresa, o objetivo é que cada equipa acumule um total de 24 horas e que se comprometa a fazer uma recolha de fundos.

Os dois pontos culminantes deste evento vão ocorrer no sábado e no domingo, com dois livestreams, entre as 16:00 e as 17:00. Esses dois diretos vão ser transmitidos a partir do pavilhão Coque (local onde decorre normalmente a estafeta).Para além dos discursos do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Saúde, Paulette Lenert, vai ser possível ouvir os testemunhos dos pacientes e das suas famílias. A tão aguardada cerimónia das velas também vai ser transmitida através do site.

Note-se que o dinheiro das inscrições, assim como os fundos angariados no âmbito do evento servem para ajudar a financiar as atividades da Fundação Cancro.



