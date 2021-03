Relais por la Vie angariou 614 mil euros com 10.600 participantes

Segundo anunciou, esta segunda-feira, a organização (Fondation Cancer) no seu balanço, este valor foi um "sucesso".

Henrique DE BURGO A corrida contra o cancro, 'Relais pour la Vie' (Estafeta pela Vida), angariou este fim de semana 614 mil euros para ajudar a luta contra o cancro. Segundo anunciou, esta segunda-feira, a organização (Fondation Cancer) no seu balanço, este valor foi um "sucesso".

Ainda de acordo com os responsáveis da Fundação Cancro, a edição deste ano juntou 423 equipas e 10.610 participantes durante sábado e domingo. Devido à pandemia, a 'corrida contra o cancro' trocou o pavilhão Coque pelo ar livre, sem hora ou local marcado, mas com as equipas a terem de percorrer 24 horas.

Félix Braz regressa no "Relais pour la Vie" O antigo vice-primeiro-ministro Félix Braz surgiu na edição do Relais pour la Vie (Estafeta pela Vida, em português), este sábado.

Entre os participantes, destaque para o antigo vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, o lusodescendente Félix Braz, que publicou uma foto no Twitter a dar conta da sua satisfação em voltar ao desporto, participando no 'Relais pour le Vie' a partir do centro de reabilitação 'Rehazenter'.

Depois de problemas de saúde que o afastaram do Governo e da política em 2019, esta é a segunda reaparição pública de Félix Braz, depois de julho de 2020.

Sob o lema "juntos e conectados" a edição deste ano contou ainda com duas transmissões na internet, com participações da Grã-Duquesa Maria Teresa, do primeiro-ministro Xavier Bettel, da Comissária Europeia da Saúde, Stella Kyriakides, entre outras individualidades.



