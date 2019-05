Reino Unido. Timorense prepara regresso a casa após ganhar prémio no loto

Cláudio (nome fictício), adolescente português no Luxemburgo, sabe desde menino que gosta de pessoas do mesmo sexo. Nesta entrevista realizada por alunas do Ensino de Português no Luxemburgo para o suplemento Contacto Júnior, o jovem fala sobre as suas dificuldades, o medo do 'bullying' e os sonhos de quem só quer o direito a amar sem ser julgado.