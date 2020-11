O período de confinamento viu surgir um aumento no número de pessoas que contataram a Revenge Porn Helpline, uma linha de apoio para vítimas de abuso de imagens íntimas.

Reino Unido. "Revenge porn" aumenta com o confinamento

Regina NOGUEIRA FERNANDES

A linha, financiada pelo Governo britânico, diz que o número de chamadas, por estes crimes, mais que duplicou na semana de 23 de março (que coincide com o início do confinamento no Reino Unido) e mais casos foram abertos nas quatro semanas seguintes do que em qualquer período homólogo. Este ano é, desde a abertura da linha em 2015, já o mais requisitado de sempre.

Para além de apoio legal e psicológico, a Revenge Porn Helpline trabalha junto de redes sociais e outras plataformas digitais para que este tipo conteúdo seja removido. Em 90% dos casos são bem-sucedidos. O abuso sexual através de imagens – a partilha de imagens ou vídeos privados ou sexuais de alguém sem o seu consentimento – tornou-se crime em Inglaterra e no País de Gales em abril de 2015. Leis semelhantes foram depois introduzidas na Irlanda do Norte e na Escócia.

Marthe Goudsmit, professora de direito e investigadora na Universidade de Oxford, considera que o problema é anterior ao confinamento: "pessoas que já tinham comportamentos abusivos tiveram de encontrar formas de executar esse abuso sem estar em contacto com as suas vítimas. Quando a nossa vida se moveu para o online, esta parte da vida veio também", diz.

Apesar do estatuto na lei, um estudo da Refuge, uma associação que ajuda vítimas de violência doméstica, revelou que uma em cada sete jovens mulheres terá sido vítima de ameaças relacionadas com a partilha de conteúdos íntimos online. "Creio que iremos continuar a ver um aumento de abuso facilitado por tecnologia para além do período de confinamento: "revenge porn", deepfakes, mas também assédio online e dickpics, por exemplo. Não nos vejo a voltar a um tempo em que isto não faça parte da violência sexual".

Goudsmit, que é especialista na criminalização do abuso sexual através de imagens, considera ainda que as leis sobre o tema são, no geral, ineficazes: "Muitas das leis, incluindo a britânica, focam-se na intenção do ofensor aquando da publicação das imagens. No Reino Unido a intenção criminalizada na lei é a de 'causar aflição'– o que quer dizer que se não conseguirmos provar que alguém teve essa intenção, ou até se não houver essa intenção, não será possível condenar o ato", explica.

A lei britânica prevê que é crime partilhar "imagens sexuais e privadas" de outra pessoa sem o seu consentimento, mas apenas se houver intenção de causar aflição (ou distress, em inglês). "O problema é que a lei não reconhece que a violação de privacidade é em si suficiente para criminalizar abuso sexual através de imagens. Arrisco dizer que a razão pela qual tal não foi feito é o que eu considero uma forma de culpabilização da vítima: 'a imagem existe, portanto, não há expectativa de privacidade', o que não é verdade. Há uma falha no reconhecimento de que consentimento para a imagem não é consentimento para a sua publicação."

O ministro da Justiça Paul Maynard e o Secretário de Estado responsável pela esfera digital, Jeremy Wright, solicitaram uma revisão à legislação em vigência, para que se determine se esta é eficaz e adequada ao panorama atual. "Ninguém deveria ter de sofrer a imensa angústia de ter imagens íntimas tiradas ou partilhadas sem consentimento. Estamos a agir para garantir que as nossas leis acompanham a tecnologia e as tendências emergentes nestes crimes perturbadores e humilhantes", disse Maynard em comunicado.

A revisão considerará novas tecnologias, mas também o significado de termos como "privado" e "sexual" no contexto da recolha e partilha de imagens sem consentimento e deverá ser publicada em 2021.

Deepfakes: quando o "revenge porn" se encontra com a tecnologia

O mês passado, um relatório da empresa de inteligência Sensity revelou que fotografias nuas falsas, criadas a partir de imagens publicadas em redes sociais, de mais de 100.000 mulheres terão sido partilhadas na aplicação de mensagens encriptadas Telegram.

Este tipo de ficheiro, que podem ser imagens, vídeos ou áudios – apelidadas de "deepfakes" – são manipuladas por modelos inteligência artificial. Desde a sua primeira aparição em finais de 2017, surgiram vários métodos de geração de deepfakes de acesso livre, que foram, entretanto, popularizados por aplicações como a RefaceApp ou a FaceApp, que permitem envelhecermos a nossa fotografia, trocar de cara com um amigo ou adicionarmos o nosso próprio rosto a clipes de filmes ou vídeos de música.

A notícia de que bots similares estariam a ser utilizados para a criação, venda e posterior disseminação de pornografia falsa gerou algumas preocupações. O relatório afirma que a maioria dos utilizadores terão sido captados através da rede social russa VK. Nem a VK nem a Telegram fizeram qualquer comentário.

Um estudo de 2019, publicado em conjunto pela Universidade de Durham e pela Universidade de Kent, já havia alertado para o facto de a evolução da inteligência artificial ter tornado muito mais fácil a criação destas falsificações profundas e mais difícil a identificação de imagens manipuladas.

Clare McGlynn, uma das autoras, disse ser preciso uma revisão das leis "desatualizadas e fragmentadas", incluindo "reconhecimento dos danos significativos da pornografia falsa". Marthe Goudsmit concorda. Ao Contacto, disse considerar não haver uma razão válida para que a legislação separe deepfakes de fotografias genuínas, uma vez que o direito infringido é o mesmo: o da autonomia sexual. Ou seja, se alguém está a ser retratado de forma sexual sem o seu consentimento, pouco importa se é realmente o seu corpo ou se só se parece com o seu corpo.

"As deepfakes são um ótimo exemplo de um problema que não foi reconhecido na altura em que as leis foram desenvolvidas. Todos sabíamos que isto ia acontecer. Houve uma falha no reconhecimento de que uma imagem falsa é tão nociva quanto uma imagem real. Isto está em parte relacionado com uma falha em reconhecer também que os males online são tao nocivos quanto os offline", explica Marthe.

"Há muito trabalho a ser feito para nos certificarmos que o abuso sexual através de imagens está adequadamente refletido na lei, especialmente no que toca à questão da inteligência artificial e de machine-learning."

