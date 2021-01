O Reino Unido notificou hoje 1.295 mortes associadas à doença covid-19 e 41.346 novos contágios, um decréscimo significativo face ao dia anterior (55.761), divulgou o Governo britânico.

Reino Unido regista 41.346 novos contágios num dia

Trata-se do terceiro maior número de mortes diárias por coronavírus no Reino Unido, mas o número de novas infeções caiu para o seu nível mais baixo no ano corrente.

Em termos totais, e desde o início da pandemia, foram contabilizados no Reino Unido 88.590 óbitos confirmados de covid-19 (dos quais 7.722 nos últimos sete dias) e 3.357.361 casos de contágio.

O Governo britânico também avançou hoje que quase 3,6 milhões de pessoas no Reino Unido já receberam, até à data, a primeira dose da vacina contra a covid-19.

O país, que foi o primeiro no mundo a arrancar com a vacinação contra a covid-19 em dezembro, tem como objetivo administrar a primeira dose da vacina a 15 milhões de pessoas de grupos de risco até meados de fevereiro.

Um total de 447.261 pessoas já receberam, entretanto, a segunda dose da vacina. O Reino Unido aprovou a utilização até ao momento de três vacinas: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Universidade de Oxford e Moderna.

A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 2.009.991 mortos resultantes de mais de 93,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.





