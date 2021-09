Não a deixaram sair mais cedo para buscar a filha. Agora, a empresa tem de pagar-lhe mais de 200 mil euros

Entrevista com Francisco Louçã "Não não existe democracia com algoritmo"

No seu último livro, o economista e professor catedrático no ISEG analisa como as redes sociais e as novas tecnologias podem ser poderosos instrumentos de condicionamento da liberdade humana e garante que “Não é possível perceber o ascenso da extrema-direita hoje sem o papel das redes sociais”.