Reino Unido é o primeiro país a aprovar um comprimido contra a covid-19

Redação O regulador britânico tornou-se o primeiro no mundo a aprovar o comprimido antiviral da Merck - molnupiravir - descrevendo-o "como seguro e eficaz". Deverá ser tomado durante cinco dias.

A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde britânica deu luz verde ao antiviral produzido pela farmacêutica norte-americana Merck, mas ainda não há data marcada para entrar no mercado.

O molnupiravir foi autorizado para maiores de 18 anos que tenham testado positivo à covid-19 e que apresentem pelo menos um fator de risco identificado para desenvolvimento de doenças graves, disse o regulador britânico. Deve ser tomado num estado inicial da doença, durante cinco dias, duas vezes ao dia.

O Reino Unido é o primeiro país do mundo a avançar com este tipo de tratamento contra o vírus, num "histórico para o nosso país" disse o Sajid Javid, ministro da Saúde britânico. Para já, o país garantiu 480 mil doses do medicamento.

Antivíricos como o molnupiravir têm como função reduzir a capacidade de replicação de um vírus. Resultados preliminares de estudos laboratoriais e clínicos "sugerem que o medicamento pode reduzir a capacidade do SRA-CoV-2 (...) de se multiplicar no corpo, prevenindo assim a hospitalização ou morte em doentes com Covid-19", disse a EMA, citada pela AFP, que anunciou no final de outubro a revisão acelerada deste comprimido anticovid-19.



"Como terapêutica oral, o molnupiravir oferece uma importante adição às vacinas e medicamentos implantados até agora para combater a pandemia de covid-19", disse Dean Y. Li, vice-presidente executivo e presidente dos Laboratórios de Investigação da Merck. A farmacêutica confirmou que planeia produzir 10 milhões de doses, durante os próximos dois meses, antes do final do ano.

