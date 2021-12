O Reino Unido vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Omicron.

Reino Unido disponibiliza reforço da vacina para todos os adultos até final do ano

Lusa O Reino Unido vai disponibilizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 para todos os adultos antes do final do ano, para travar a vaga de infeções previstas devido à propagação da variante Omicron.

Numa mensagem à nação transmitida pela televisão, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reconheceu que o país enfrenta "uma emergência", com a rápida transmissão da nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, o que obriga a antecipar um mês o objetivo, anteriormente fixado para final de janeiro, de vacinar todos os cidadãos maiores de 18 anos com a dose de reforço.

Johnson advertiu igualmente de que essa gigantesca mobilização, na qual participará também o exército, obrigará a cancelar consultas e exames médicos até ao próximo ano, o que justificou com a ameaça que representa a variante Ómicron, mais contagiosa, para as "liberdades dos cidadãos".

"Ninguém deve ter qualquer dúvida de que está a chegar uma vaga de Omicron e parece-me que está claro que duas doses da vacina simplesmente não são suficientes para nos dar o nível de proteção de que necessitamos", afirmou. A dose de reforço poderá ser dada a todos aqueles que já tenham recebido a segunda dose da vacina há pelo menos três meses.

O Reino Unido tinha já anunciado um aumento do nível de alerta devido à pandemia de covid-19 para quatro (de um total de cinco), após registar nas últimas 24 horas um recorde de casos da nova variante, 1.239, o que eleva o total para 3.137. Os cientistas estimam que, neste momento, o número de infeções com a Omicron duplique a cada dois a três dias.

Boris Johnson recordou na sua mensagem que os especialistas desconhecem ainda se a doença causada pela nova variante do coronavírus é mais grave que as anteriores, mas existe um consenso de que é muito mais contagiosa.

Os hospitais britânicos já começaram a receber doentes infetados com a Omicron e teme-se que, mesmo que a variante cause sintomas menos graves, o Sistema Nacional de Saúde (NHS) fique sobrecarregado perante a quantidade de internamentos.

No âmbito da operação de vacinação de todos os adultos com a dose de reforço, serão destacadas 42 equipas militares para preparar mais locais de vacinação e unidades móveis, para permitir que o ritmo não abrande fora do horário laboral ou nos fins de semana. Também será dada formação a milhares de voluntários adicionais para participarem na campanha.

Johnson anunciou na quarta-feira passada a entrada em vigor de novas restrições, como a generalização do uso de máscara em espaços públicos interiores, a exigência de certificados covid para entrar em discotecas ou espetáculos e a recomendação de teletrabalho sempre que possível.

