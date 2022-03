Jamie Wallis, do Partido Conservador, é o primeiro deputado a assumir-se trans. Wallis revelou ainda que foi violado e que sofre de stress pós-traumático.

Reino Unido. Deputado conservador assume ser transexual

O deputado Jamie Wallis, do Partido Conservador, assumiu ser transexual, tornando-se o primeiro a fazê-lo no Parlamento britânico. A revelação foi feita num comunicado partilhado no Twitter nesta quarta-feira.

"Eu sou trans. Ou, para ser mais preciso, quero ser. Fui diagnosticado com disforia de género e sinto-me assim desde muito novo. Não tinha qualquer intenção de partilhar isto com vocês. Sempre imaginei que deixaria a política bem antes de alguma vez dizer isto em voz alta", começa por escrever.

A jornada para a aceitação pessoal teve altos e baixos, como o próprio conta. "Em abril de 2020, fui alvo de chantagem, alguém me denunciou ao meu pai e enviou fotografias a outros membros da família. Queria 50 mil libras para ficar calado. A polícia deu tanto apoio, tanta compreensão e, nesta ocasião, o sistema funcionou. Ele declarou-se culpado e foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão".

Apesar deste episódio, Wallis continuava com a intenção de manter a sua vida privada. "Durante algum tempo, pareceu-me que seria capaz de continuar com as coisas e seguir em frente. Ser deputado e esconder algo assim ia ser sempre duro, mas presumi arrogantemente que estava disposto a isso. Bem, eu não estou", admitiu.

No entanto, um outro episódio terá mudado o rumo dos acontecimentos. O deputado contou no mesmo comunicado que, em setembro passado, conheceu alguém online e que o encontro acabou em violação.

Wallis acredita que desenvolveu stress pós-traumático após ataque

"Quando escolhi dizer 'não' com base no facto de que ele não usaria preservativo, ele escolheu violar-me. Não tenho sido eu próprio desde este incidente e penso que nunca mais vou recuperar. Não é algo que alguma vez se esqueça, e não é algo de que alguma vez se siga em frente. Desde então, as coisas têm realmente dado um tombo. Eu não estou bem", confessa.

Inclusive, Wallis acredita que desenvolveu stress pós-traumático, devido ao ataque sofrido. "Quando bati com o meu carro no dia 28 de novembro, fugi do local do acidente. Fi-lo porque estava aterrorizado. Tenho PTSD (Stress Pós-Traumático) e, sinceramente, não faço ideia do que estava a fazer, a não ser que fui dominado por um sentimento de medo avassalador. Lamento que pareça que´fugi´, mas não foi assim que aconteceu no momento".

O deputado tem recebido mensagens de apoio de todos os quadrantes políticos, incluindo do primeiro-ministro, Boris Johnson, que lhe elogiou a "coragem" em assumir-se e em partilhar uma história "muito íntima". No entanto, segundo o The Guardian, testemunhas garantem que Johnson teria começado um jantar do partido com piadas sobre pessoas trans e que o próprio incidente teria levado à confissão de Wallis.

A maior dúvida após a revelação seria qual o pronome correto no caso de Wallis. O próprio já esclareceu que ainda prefere "ele", garantindo que, apesar da luta que tem pela frente, "continua a ser a mesma pessoa que ontem".

