Reino Unido confirma dois casos de Coronavírus

O Reino Unido acusou a chegada do surto ao país e está a desenvolver todos os esforços para conter a propagação.

A nacionalidade dos pacientes ainda não foi revelada, sabe-se no entanto que os dois infetados são da mesma família. São os primeiros a ser diagnosticados com o vírus no Reino Unido e já estão a receber "tratamento especializado" no serviço nacional de saúde britânico.

Update on #Coronavirus:@CMO_England statement on two confirmed cases in England.



O diretor clínico, Chris Whitty, garante que já estão em curso os "procedimentos de controle de infecção testados e comprovados para evitar maior disseminação do vírus". Apesar da preocupação generalizada, acrescenta que os hospitais britânicos estão preparados para "gerir infecções" e a trabalhar para "identificar quaisquer contatos que os pacientes tenham tido, para evitar que o vírus se espalhe ainda mais".

A declaração de emergência de saúde pública global da Organização Mundial de Saúde só foi oficializada esta quinta-feira, mas o Reino Unido preferiu precaver-se ainda antes. "Prontos para todas as eventualidades", os britânicos preparam "medidas robustas de controlo de infeções para responder imediatamente".

Entretanto, o número de mortes provocadas pelo Coronavírus disparou para 213 com quase 10 mil pessoas infetadas em todos o mundo. O relatório diário da Comissão Nacional de Saúde chinesa, acrescenta que o número de pacientes em estado grave é de 1527, enquanto 171 pessoas já receberam alta.

Embora 99% dos casos tenham sido diagnosticados na China há pelos menos dois casos de transmissão do vírus através do contacto humano. Os casos foram identificados na Alemanha e no Vietnam.