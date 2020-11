O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assegurou hoje que o fim do combate ao novo coronavírus “está à vista”, dando a conhecer aos deputados o plano para, a 2 de dezembro, sair de quatro semanas de confinamento em Inglaterra.

Reino Unido. Boris Johnson alivia restrições à covid-19 porque “o fim está à vista”

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assegurou hoje que o fim do combate ao novo coronavírus “está à vista”, dando a conhecer aos deputados o plano para, a 2 de dezembro, sair de quatro semanas de confinamento em Inglaterra.

“Ultrapassamos mais uma etapa e o fim está à vista. Devemos resistir ao vírus até que os testes de despistagem e as vacinas venham em nosso socorro e reduzam a necessidade de restrições”, disse o líder conservador, que continua em isolamento depois de estar em contacto com um caso positivo de coronavírus.

Johnson indicou esperar que, a partir da próxima semana, possam ser levantadas as restrições que, desde o início deste mês, têm afetado o comércio, cabeleireiros, salões de beleza, instalações de lazer e ginásios, permitindo também que os estádios de futebol possam vir a ter alguns espetadores, fazer desporto ao ar livre e casamentos.

O confinamento nacional será substituído por medidas regionais envolvendo três níveis de restrições com base na escala do surto em diferentes áreas. As medidas foram endurecidas a partir de um sistema semelhante que estava em vigor no mês passado, uma vez que os especialistas do Governo indicaram que as até então tomadas não eram suficientes para impedir a propagação do vírus.

Os britânicos terão, contudo, de esperar até ao final da semana para saber em que nível estará a área local em que residem, mas o Governo diz que a maior parte do país provavelmente estará nos dois níveis mais altos.

O Reino Unido registou 15.450 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais baixo desde 12 de outubro.



Nos últimos sete dias foram registados 136.814 casos de infeção, uma média diária de 19.544, menos 23% do que nos sete dias anteriores. No mesmo período foram contabilizadas 3.084 mortes, uma média diária de 441, mais 6% do que nos sete dias anteriores.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 1.427.495 contágios confirmados e de 55.230 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.