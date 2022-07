Entre os métodos mais comuns de tortura, estão pontapés, socos e chapadas, espancamentos com cabos e tubos e choques elétricos, relata a missão da ONU no terreno.

"Reina a impunidade". Taliban responsáveis por centenas de violações dos direitos humanos

Os Taliban levaram a cabo centenas de violações dos direitos humanos no Afeganistão, desde que tomaram o poder em agosto de 2021, anunciaram as Nações Unidas nesta quarta-feira.

"Não há como negar que as conclusões do nosso relatório são extremamente graves", disse Markus Potzel, um dos chefes da missão das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA), numa conferência de imprensa em Cabul.

Os Taliban negam a acusação de abusos de direitos humanos desde que derrubaram o anterior governo apoiado pelo Ocidente, mas o relatório da UNAMA enumera múltiplos relatos, como 160 alegações de assassínios extrajudiciais, 56 incidentes de tortura e maus tratos, e mais de 170 detenções e detenções arbitrárias contra antigos funcionários do Governo e membros das forças de segurança nacional.

Os métodos mais comuns de tortura incluem pontapés, socos e chapadas, espancamentos com cabos e tubos e choques elétricos. Há também provas de mais de 200 casos de castigos cruéis, desumanos ou degradantes - incluindo espancamento de comerciantes por não comparecerem à mesquita - e mais de 100 casos de uso excessivo da força.

Os Taliban - conhecidos pelo reinado de terror entre 1996 e 2001 - restringiram fortemente as liberdades dos afegãos, particularmente das mulheres e raparigas. A UNAMA relata 87 relatos de violência contra mulheres e raparigas, incluindo homicídio, violação, suicídio, casamentos forçados ( incluindo casamento infantil) agressão e dois casos de homicídio de honra - nenhum dos quais foi registado no sistema de justiça formal. Entre os casos documentados, encontrava-se um casal que foi apedrejado publicamente até à morte após ter sido acusado de ter uma relação secreto.

Fiona Frazer, outra chefe da missão de direitos humanos da ONU no Afeganistão, disse que "reina a impunidade" no Afeganistão, e reconheceu que pode haver uma subnotificação de alegações. Segundo Frazer, a UNAMA estava "particularmente preocupada" com o envolvimento da polícia religiosa e do serviço de informações dos Taliban em abusos.

Mais de 700 civis foram mortos e pelo menos 1.400 feridos em ataques atribuídos principalmente ao ramo local do Estado islâmico, bem como minas por explodir.

