Regulador nega estar a investigar tarifário da Tango

Catarina OSÓRIO O diretor do Instituto de Regulação luxemburguês (ILR), Luc Tapella, desmente ao Contacto que o instituto esteja a investigar o tarifário "Infinity" da operadora Tango. Luc Tapella esclarece que estão apenas a analisar o tarifário por uma questão de rotina, tal como fazem sempre que são lançados novos produtos no mercado.

Na semana passada o Contacto publicou um artigo sobre o facto de o Instituto de Regulação Luxemburguês (ILR) estar a verificar a conformidade com a legislação europeia e do Luxemburgo do tarifário "Infinity" da operadora Tango. A notícia foi dada após o gabinete de imprensa do organismo regulador ter confirmado que estaria a analisar o produto em questão, remetendo a publicação das suas conclusões para um futuro próximo. Segundo esclarece agora ao Contacto o diretor do ILR, Luc Tapella, este procedimento não é motivado por nenhuma suspeita em concreto, mas devido a um procedimento rotineiro em que o regulador analisa novos tarifários que são lançados no mercado.



"Quando há novas ofertas no mercado, nós selecionamos algumas, e fazemos uma 'review' (...). Olhamos para eles para ver se estão alinhados com as diferentes regulações atuais tanto europeias como luxemburguesas, como o roaming, net neutrality entre outras coisas. Isto é uma nova oferta [tarifário Infinity], de momento, estamos a fazer uma review, estamos a analisá-la", explica Luc Tapella. O diretor do ILR refere também que nas situações em que o organismo detete alguma irregularidade poderá pedir então informação adicional à empresa sobre o produto em questão.



Ao mesmo tempo, o regulador diz que não divulgará nenhum resultado sobre esta análise, apesar de em anterior declarações ao Contacto o gabinete de assessoria do mesmo organismo ter afirmado que os resultados dessa análise seriam tornados públicos. E nega que uma eventual violação do princípio da neutralidade da Internet no tarifário tivesse levado o regulador a analisar o pacote em questão. "Não há razão [concreta] para estarmos a investigar a oferta", garante.

Luc Capella acrescenta que estes procedimentos são normalmente feitos sem o conhecimento das empresas, "pelo que se o Contacto não tivesse escrito sobre o assunto a empresa não teria sabido", garante. Recorde-se que foi o regulador que informou que estava a analisar o tarifário da Tango, em resposta a uma pergunta feita pelo Contacto sobre as dúvidas da Organização Europeia do Consumidor (BEUC, na sigla em inglês) em relação à conformidade do mesmo pacote com os princípios da neutralidade da Internet.



Questionado sobre o pedido de parecer do regulador feito pela Organização Europeia do Consumidor (BEUC), em relação a uma eventual violação do tarifário das normas europeias da neutralidade da Internet, Luc Tapella não quis, para já, avançar com qualquer comentário.















