Regresso às aulas na Bélgica marcado para 1 de setembro

Governo belga assegura que "todos os alunos poderão voltar à escola em segurança", no arranque do mês que vai ser marcado pelo regresso dos eventos desportivos e atividades culturais.

A partir do primeiro dia do mês que vem, todos os alunos, de todos os graus de ensino, voltam às aulas presenciais na Bélgica. O anúncio foi feito pela primeira-ministra Sophie Wilmes. "Todos os estudantes regressarão à escola a 1 de setembro", disse Wilmès numa entrevista coletiva na sequência do Conselho Nacional de Segurança sobre a pandemia. "É fundamental que as crianças possam regressar a uma vida escolar normal, ou tão normal quanto possível", fez questão de vincar.

De resto, o dia 1 de setembro vai ser marcado também pelo regresso dos eventos desportivos e das atividades culturais. Com uso de máscara obrigatória, os eventos no exterior passam a ter um limite máximo de 400 pessoas, enquanto os espetáculos no interior são reservados a apenas 200 pessoas.

Antes disso, já a 24 de agosto, vai ser possível voltar às lojas e supermercados a pares. Com restrições desde 27 de julho, cabe aos comerciantes determinar um limite para o número de clientes a partir dessa data.

Por outro lado, e para já, o Conselho Nacional de Segurança belga não reconsiderou o tamanho da famosa "bolha social". Assim, o círculo de contactos é ainda fixado em "cinco pessoas por família durante quatro semanas". No entanto, cada cidadão mantém a possibilidade de encontrar amigos ou familiares próximos, mas nunca mais de 10 pessoas ao mesmo tempo. As distâncias seguras devem ser respeitadas se estas pessoas não fizerem.

