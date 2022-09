Aqueles que regressam das férias e quiserem começar a fazer mais exercício têm mais hipóteses de o fazer no final do verão do que em janeiro. Mas isto requer alguns sacrifícios.

Rentrée

Regresso ao ginásio depois das férias? Setembro também é mês de resoluções

Setembro também poderia ser o verdadeiro mês de resoluções. Não em janeiro, onde estas são feitas frequentemente feita à pressa e com o álcool habitual das celebrações de fim de ano. Mas em ambos os casos, a decisão é sempre a mesma: "Desta vez vou fazer desporto!



O primeiro reflexo é ir diretamente a um ginásio e inscrever-se com a firme convicção de que poderá ir pelo menos três vezes por semana.

"Em janeiro, vemos pessoas que vêm regularmente durante talvez um mês e depois vêmo-las cada vez menos. Em setembro, os novos membros já estão habituados a correr, andar de bicicleta ou nadar. Vêm geralmente para diversificar a sua formação ou em antecipação do mau tempo."

Todos, mesmo aqueles que estão muito ocupados, podem tirar trinta minutos por dia para praticar desporto. Séverine Labourel, responsável pelo ginásio Fitness Zone, na capital

Séverine Labourel, responsável pelo ginásio Fitness Zone, na capital, diz que os argumentos dos dois grupos diferem categoricamente. "Há aqueles que nos dizem: 'Eu realmente exagerei durante as férias, tenho peso a perder, tenho mesmo ter cuidado, e os outros, para quem o desporto é parte integrante do planeamento do ano."

O que nos leva à questão do tempo. Situado na rue des Bruyères, a um passo da estação ferroviária de Howald, o Fitness Zone conta entre os seus 600 membros uma proporção significativa de trabalhadores transfronteiriços.

"É difícil dizer, mas deve ser a maioria", confessa a gerente. "Todos, mesmo aqueles que estão muito ocupados, podem tirar trinta minutos por dia para praticar desporto. Trinta minutos é a duração de uma sessão de grit (sessão durante a qual os esforços de intensidade muito elevada são alternados com pequenas pausas de recuperação). E se a pessoa não se permitir a fazer isto, é um erro."

No Fitness Zone, a hora de ponta é durante o intervalo do almoço: "O trabalhador transfronteiriço está longe de casa durante quase 12 horas, por isso prefere fazer desporto durante este período e dedicar-se, uma vez em casa, à sua família", observa Séverine. "E sempre foi assim aqui. À noite, teremos mais luxemburgueses ou, pelo menos, residentes".

Queda de 40% na adesão

Se acordar mais cedo, esta francesa que vive perto de Thionville não hesita em correr ao ar livre antes de entrar na A31. "Quando é assim, é simples: faço o meu jogging, tomo banho e tomo o pequeno-almoço no carro."

Quinta-feira à noite, rue Lafayette em Metz. Na cave de um edifício, algumas pessoas fazem agachamentos, levantamento de pesos e escalada de cordas. Tudo sob as instruções de Quentin. Este ex-militar de trinta anos é treinador de Crossfit, que, depois dos locais em Augny, Nancy e Talange, acaba de abrir esta quarta 'caixa' a poucos metros da estação de comboios.

Segundo ele, o principal objetivo do local não é atrair os transfronteiriços, mas evitar que os habitantes do centro da cidade tenham de levar o carro para ir treinar. É o caso de Jean-Charles, inspetor de qualidade numa empresa no Grão-Ducado.

Para manter uma resolução, é preciso ser capaz de sacrificar algo na sua vida quotidiana, e deixar que doa. Quentin, treinador de Crossfit

"Saio por volta das 5h30 e trabalho das 7h às 16h. Chego a casa por volta das 17h30 e depois venho aqui para treinar. Claro, não fico acordado até tarde", diz.

"Ninguém é obrigado a fazer duas horas de desporto todos os dias. O importante é dar a si próprio esta pausa que lhe dá esta sensação de bem-estar e esta sensação de ter feito algo por si próprio. E não apenas o trabalho.", consider Séverine Labourel.



Este sentimento tornou-se ainda mais pronunciado desde 1 de agosto e o regresso generalizado ao escritório. "Notámos mais agressividade e o desporto permite-nos canalizar as nossas emoções", sublinha Séverine Labourel, que viu não só os treinadores e personal trainers crescerem na web, mas também o número de membros do ginásio diminuir em 40% durante o teletrabalho.

"Passámos de 1.000 para 600", lamenta, "mas nos últimos dias, as pessoas começaram a voltar". E podem ser mais assíduos do que em janeiro por uma razão simples: "Com o aumento do custo de vida, as pessoas estão a olhar duas vezes antes de pagarem. Portanto, quando o fazem, vêm".

Para se motivarem, alguns estão a virar-se para o treino com um personal trainer. Este é um serviço muito popular, mas não para todos. "É certo que se fizer várias sessões a 55 euros por hora, certifique-se de que não perde a sua aula", completa Séverine Labourel.

Quentin, o treinador de Crossfit, resume tudo numa frase: "Para manter uma resolução, é preciso ser capaz de sacrificar algo na sua vida quotidiana, e deixar que doa".

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

