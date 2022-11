A organização SOS Racismo em França disse que este episódio revela a “verdadeira face da extrema-direita”. O Presidente francês Emmanuel Macron já condenou estas palavras.

"Regressem para África". Episódio racista interrompe sessão do Parlamento francês

Um deputado francês de origem africana disse esta sexta-feira estar "profundamente magoado", depois de um membro da extrema-direita do Parlamento ter feito um comentário racista durante uma sessão legislativa.

Dirigindo-se ao deputado Carlos Martens Bilongo, quando este criticava o Governo, na quinta-feira, sobre a forma como estava a lidar com a questão de migrantes retidos no mar, Gregoire de Fournas, do partido de extrema-direita Frente Nacional, gritou "regressem para África".

As palavras de Fournas provocaram agitação imediata no Parlamento, levando à suspensão da sessão da Assembleia Nacional e ao início de uma investigação, estando marcada para a tarde de hoje uma reunião de um órgão parlamentar que decidirá sobre possíveis sanções.

Os comentários chocaram também o Presidente francês, Emmanuel Macron, que lamentou o incidente, e fizeram ressuscitar o debate sobre xenofobia na extrema-direita e em diferentes setores da sociedade francesa.

Fournas nega ofensa ao colega deputado

Devido ao alvoroço e à confusão, não ficou claro se Fournas disse que Bilongo deveria regressar a África ou se a expressão se referia aos migrantes. Grupos antirracistas franceses sublinharam que, independentemente de quem foi o alvo, os comentários ecoam um insulto racista contra a população negra.

O departamento francês da organização SOS Racismo disse que este episódio revela a “verdadeira face da extrema-direita” e o seu líder, Dominique Sopo, acrescentou que se trata de “comentários extremamente violentos”.

Em declarações, à estação de notícias francesa BFM TV, Bilongo pediu a demissão de Fournas. Bilongo, que é do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, elogiou a reação imediata de repúdio demonstrada pela maioria dos deputados de todo o espetro político.

A Liga Internacional Contra o Racismo e o Antissemitismo condenou os comentários de Fournas, classificando-os como “repugnantes”.

Fournas já comentou o caso, dizendo que se estava a referir aos migrantes no mar e não, como alguns entenderam, ao seu colega deputado. “Eu mantenho totalmente os meus comentários sobre as políticas migratórias anárquicas do nosso país”, escreveu o deputado de extrema-direita.

O partido França Insubmissa convocou uma manifestação para hoje, junto da Assembleia Nacional, para apoiar Bilongo.

O Palácio do Eliseu disse que o Presidente Emmanuel Macron ficou chocado com as palavras, que disse serem "inaceitáveis dentro ou fora" do Parlamento.

A Frente Nacional é o partido da líder de extrema-direita Marine Le Pen, que perdeu a sua terceira candidatura à presidência francesa para Macron, em abril.

No Twitter, Le Pen escreveu que Fournas estava "obviamente a falar sobre os migrantes transportados em navios por ONGs", dizendo que tudo não passa de uma “controvérsia criada pelos adversários políticos”.

