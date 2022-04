Já lá estivemos por motivos bons. E já lá fomos por motivos maus. Mas por estes dias, com milhares de quilómetros rasgados a unir geografias sentimentais, há muita gente, que não mora onde nasceu, a lamentar por não ir a casa nesta época.

Andamos todos ao mesmo

Regressar a casa na Páscoa, não importam os quilómetros

Já lá estivemos por motivos bons, entre férias e descanso. E já lá fomos por motivos maus, para enterrar os nossos mortos ou para os chorar nas datas fortes. E é lá que voltamos sempre que podemos. Mas por estes dias, com milhares de quilómetros rasgados a unir geografias sentimentais, há muita gente, que não mora onde nasceu, a lamentar por não ir a casa nesta época.

"Alguém vai à terra na Páscoa?"

A pergunta da Luísa aterra no grupo dos primos no WhatsApp. Estamos em plena semana santa, o feriado de sexta-feira está aí à porta e, se alguém rumar à Beira Baixa por estes dias, por altura já sabe se vai ou não.

Somos 15 pessoas no grupo, entre os netos da Amélia e do Manuel, os maridos, as mulheres e os filhos – os bisnetos, portanto. Nem todos estão aqui. E, dos que estão, uns falam por esta via mais vezes do que outros. Mas é uma forma fácil e prática de nos mantermos em contacto, de sabermos como vamos, de partilharmos novidades, e, claro, de matarmos saudades. É também por aqui que dizemos o perguntamos quando vamos à terra, como está o limoeiro do quintal, se havia muita gente na procissão ou se este ano está mais frio do que no ano passado.

Estamos todos na zona de Lisboa, para onde a Maria Dias, a Belita e o Tó, a geração anterior, se mudaram na década de 1960, quando vieram à procura de mais empregos, sítios melhores onde criar os filhos e uma vida com mais possibilidades do que a raia lhes oferecia. Por aqui ficaram eles, os nossos pais. Por aqui crescemos nós e nos fixámos. Já casámos, descasámos, recasámos, mudámos de casas, vivemos no estrangeiro, fomos pais, avós, chorámos a morte dos mais velhos e os nascimentos dos mais novos – já há dois trinetos e carradas de fotografias deles no grupo, a ocupar megabytes de memória e afeto.

Apesar de morarmos todos a pouca distância uns dos outros – da minha casa à da Fati são apenas quatro estações de metro, da casa da Luísa à do Jorge já são 35 minutos de carro –, acabamos por nos encontrar algumas vezes a trezentos quilómetros daqui. Já fizemos almoços de primos em Sintra e costumamos fazer almoços de natal em Belas (onde deixamos os mais velhos ir), mas nos últimos anos temo-nos visto também em Proença-a-Velha, a aldeia do concelho de Idanha-a-Nova onde esta história começa. Tal como fazíamos quando éramos miúdos e os nossos pais nos levavam para passarmos tempo com o avô Manuel, que partiu primeiro, e com a avó Amélia, que morreu depois mas ainda conheceu as duas bisnetas mais velhas.

Já lá estivemos por motivos bons, entre férias e descanso da cabeça – do corpo nem por isso. E também já lá fomos muitas vezes por motivos maus, para enterrar os nossos mortos ou para os chorar nas datas fortes. E é sempre lá que nós acabamos por regressar também. Não é mais perto, não é mais prático, não é mais cómodo. Mas é mais terra. É mais aconchegante. É mais casa. De todos os primos, só o Zé, o mais velho, é que nasceu em Proença. Em bom rigor deveria ser o único a chamar "berço" à aldeia, mas nenhum de nós consegue chamar-lhe outra coisa.

Não, prima Luísa, este ano não vamos à Beira na Páscoa. Não veremos os campos floridos como só se pintam em março e abril, não iremos comprar bolos na padaria Quintas nem encomendar garrafões de azeite caseiro. Não faremos a Via Sacra na sexta-feira e, no domingo, não vamos entupir a A23 no regresso à casa de cá, a fazer contas à próxima vez que faremos o caminho no sentido inverso, para a casa de lá.

Por estes dias, pelo país fora e pelo estrangeiro, haverá milhares de quilómetros rasgados para unir geografias sentimentais. Mas também muita gente, como eu, a minha mãe e as minhas filhas, a lamentar por não ir a casa nesta Páscoa. E onde houver portugueses que não nasceram onde moram, haverá grupos de WhatsApp a apitar com primos a perguntar quem vai à terra.

