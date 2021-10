Este envio eletrónico é válido tanto para os registos criminais vazios como para aqueles que informam sobre uma condenação.

Registo criminal já pode ser enviado em formato digital

Documento pode ser pedido através da plataforma MyGuichet.lu e passa a ser também enviado de forma digital.

A partir de agora é possível pedir o registo criminal de forma totalmente digital. O Ministério da Digitalização informa que em vez de receber o registo criminal pelo correio, os residentes passam a poder agora descarregar o documento através do portal MyGuichet.lu.

O envio eletrónico é válido tanto para os registos criminais vazios como para os que informam sobre uma condenação. Desde 2013 é possível pedir o registo criminal através da plataforma MyGuichet.lu, no entanto até agora o documento era enviado por correio.

A requisição do registo criminal é uma das funcionalidades mais utilizadas no portal digital da Administração Central. Só este ano foram feitos 52.000 pedidos e mais de 227.000, no total, desde a sua criação.

