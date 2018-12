Diretora do Hospital das Forças Armadas foi promovida ontem.

Regina Mateus é a primeira portuguesa promovida a general

Fixe este nome: Regina Mateus. É a diretora do Hospital das Forças Armadas e foi ontem promovida a brigadeiro-general, tornando a primeira mulher portuguesa a atingir semelhante posto no historial das instituição.

Nascida em 1966 na cidade de Lourenço Marques (atual Maputo), Regina Maria de Jesus Mateus estudou Medicina na Universidade de Coimbra, curso que concluiu em 1991. Dois anos depois entrava no quadro permanente da Força Aérea, acabando por tornar-se a mais antiga coronel das Forças Armadas. Colocada no antigo hospital da Força Aérea (atual HFAR), Regina Mateus tirou em seguida o curso de medicina aeronáutica, fez o internato complementar em Cirurgia Geral e obteve o grau de assistente hospitalar em 2002.



Em 2003 chefiou a equipa de saúde militar presente no exercício de avaliação tática da NATO, em Ovar, e participou em várias missões da Aliança Atlântica como "Avaliadora de Proteção da Força" em Portugal, Grécia, Turquia e Espanha. Foi chefe do centro de Saúde da Base Aérea de Monte Real e do Centro de Medicina Aeronáutica da Força Aérea. A 23 de julho do ano passado assumiu a direção do HFAR mantendo o posto que tinha (coronel), mas já com a perspetiva de promoção, sendo a primeira mulher a assumir um cargo de oficial-general nas Forças Armadas.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, partilhou através da rede social Twitter a satisfação que lhe dera assinar e enviar para promulgação pelo Presidente da República o despacho de promoção de Regina Mateus.

Há dias especiais. Hoje tive a honra de assinar e enviar para confirmação do Presidente da República o despacho de promoção da primeira mulher Oficial General das Forças Armadas Portuguesas. Parabéns Coronel (em breve Brigadeiro-General) Regina Mateus.https://t.co/iNQhTMgfQG pic.twitter.com/BFDl4UfXXE — João Cravinho (@JoaoCravinho) December 21, 2018

Em comunicado, o ministro sublinha ainda que este "é um momento de grande simbolismo" e "um telhado de vidro que se quebra". E acrescenta: "Espero que este momento seja um exemplo para todas as mulheres nas fileiras, e uma fonte de inspiração para aquelas que pensam na possibilidade de uma carreira militar".

Desde o final da década de 80 que as mulheres passaram a poder integrar o serviço militar voluntário, incluindo o quadro permanente dos ramos militares, sendo a Força Aérea o primeiro ramo a adotar a medida.



