Há várias atividades que implicam o uso de água que estão proibidas de ser realizadas nos próximos dias, devido à seca na região e à previsão de subida das temperaturas.

Sociedade 2 min.

Ambiente

Região da Moselle agrava medidas para poupança de água

Redação Há várias atividades que implicam o uso de água que estão proibidas de ser realizadas nos próximos dias, devido à seca na região e à previsão de subida das temperaturas.

Para combater a seca, e quando soam novos avisos para a subida das temperaturas, a região da Moselle reforçou as medidas de contenção e poupança de água.

Assim, na zona oeste da região, onde o alerta foi reforçado, os tempos em que a utilização de água está proibida, particularmente para a rega, foram alargados, passando a vigorar entre as 8h e as 20h, em vez das 11h às 18h.

Já na zona leste, colocada sob alerta entretanto, é proibido regar culturas, espaços verdes, jardins e relvados, canteiros de flores e campos desportivos entre as 11 e as 18h, e é também proibido lavar fachadas, telhados e terraços, os carros, sem ser em postos de lavagens automáticas, encher piscinas privadas, drenar e encher depósitos de água ou realizar trabalhos em vias navegáveis. Os barcos deverão ser agrupados em eclusas e as centrais elétricas do rio Mosela encerradas.



Guarda pede “consumos regrados” de água a residentes e emigrantes Mais de um quarto do território do continente estava no final de junho em seca extrema (28,4%). O restante território estava em seca severa (67,9%) e seca moderada (3,7%).

"No mês de julho de 2022, tivemos cerca de 90% de menos chuva do que um julho normal, pelo que as consequências são óbvias nos fluxos dos nossos rios", afirmou Olivier Delcayrou, da prefeitura da Moselle em entrevista à France Bleu, citado pela RTL.

A previsão meteorológica para os próximos dias só tenderá a agravar o cenário, uma vez que até 10 de agosto não está previsto ocorrer precipitação significativa na região.

Os efeitos da seca começam a preocupar, sobretudo por agravarem o risco de incêndio e devido ao impacto que já estão a ter em muitos setores de atividade, incluindo a produção na central nuclear de Cattenom, que é obrigada a bombear água a partir de uma rede secundária, como refere a RTL.

Central de Cattenom vai reduzir captação de água do rio Moselle A medida, anunciada pela EDF esta sexta-feira, deve-se ao baixo caudal do rio.

Segundo dados de um relatório, publicado pela Comissão Europeia, no dia 18 de julho, cerca de metade do território da União Europeia (UE) e Reino Unido está em situação de risco devido à seca prolongada.

Metade da UE está em risco de seca prolongada. Luxemburgo "mais seco que o normal" Embora não esteja no grupo dos estados mais atingidos, no geral, o mais recente relatório da Comissão Europeia inclui o Grão-Ducado entre os países cujo solo se apresenta "mais seco que o normal". E a previsão é de agravamento até ao fim do verão.

Uma parte muito significativa da Europa está atualmente exposta a níveis de aviso (44% da UE+Reino Unido) e alerta (9% da UE+Reino Unido), refere a análise "A seca na Europa – julho de 2022".

Até ao final do verão será difícil reverter este cenário. Segundo o mesmo documento, elaborado pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia com base no trabalho do Observatório Europeu da Seca, sublinha que "a seca severa que afeta diversas regiões da Europa desde o início do ano continua a expandir-se e a agravar-se".

Embora não esteja no grupo dos estados mais atingidos, no geral, o Luxemburgo está entre os países cujo solo se apresenta "mais seco que o normal", uma situação que deverá agravar-se, pelo menos, ao longo de agosto.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.