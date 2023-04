No entanto, grande parte dos inquiridos teme que a situação financeira os obrigue a trabalhar para além da idade legal da reforma.

Reforma antes dos 65. É a vontade de 80% da população no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO No entanto, grande parte dos inquiridos teme que a situação financeira os obrigue a trabalhar para além da idade legal da reforma.

Uma sondagem Workmonitor, estudo mundial da Randstad publicada no início da semana, avançou que 80% da população do Luxemburgo espera reformar-se antes de completarem 65 anos (a idade legal).

Os números indicam que, em geral, a massa trabalhadora do Grão-Ducado acaba por ir para casa mais cedo. Assim, a média em que os trabalhadores vão para a reforma ronda os 60 anos, avançou a Comissão Europeia em 2021, citada pelo Luxembourg Times.

O Luxemburgo é o país com a idade mais baixa do bloco. A média na União Europeia ronda de 63 anos. Quanto aos países vizinhos, os franceses reformam-se aos 62 anos (que se tornará 64 anos, segundo nova lei que gerou os protestos massivos que têm ocorrido por todo o país), subindo para 63 na Bélgica e perto dos 65 na Alemanha.

O governo do Luxemburgo deve introduzir mais medidas para desencorajar esta tendência para a reforma antecipada, advertiu o Fundo Monetário Internacional (FMI) num relatório no início do mês, avança o jornal.

Continuar para pagar contas

Se, em geral, os trabalhadores vão para casa mais cedo, há que ter em conta uma tendência contrária sentida na última década, em que o número de pessoas que continuam a trabalhar para além da idade legal da reforma duplicou, avança o Times.

A sondagem foca o assunto, com 78% do pessoal inquirido a afirmar que as finanças pessoais vão impedi-los de abandonar o trabalho tão cedo quanto gostariam, indica a sondagem.

Envelhecimento a aumentar

E há o envelhecimento da população a ter em conta. O número de pessoas a reclamar pensões aumentou em mais de um quarto no período de sete anos, de 2013 a 2020.

As reservas do fundo de pensões do Luxemburgo podem estar esgotadas até 2047 e as contribuições terão de aumentar nas próximas décadas para fazer face a este envelhecimento, disse o ministro da Segurança Social Claude Haagen em 2022. "O nosso regime geral de seguro de pensões é financeiramente sólido e continuará a sê-lo durante os próximos anos. Contudo, a evolução demográfica é semelhante à de muitos outros países e o crescimento do emprego não será capaz de compensar esta evolução indefinidamente", disse Haagen à data, avança o jornal.





