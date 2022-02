O movimento FIRE permite poupar o suficiente para adotar a reforma décadas mais cedo do que o previsto. Implica muita poupança e investimentos, mas também pode significar alcançar a verdadeira independência financeira mais cedo.

Sociedade 2 min.

FIRE

Reforma antes dos 40 anos? Sim, é possível, se aderir a este movimento

Ana Patrícia CARDOSO O movimento FIRE permite poupar o suficiente para adotar a reforma décadas mais cedo do que o previsto. Implica muita poupança e investimentos, mas também pode significar alcançar a verdadeira independência financeira mais cedo.

Trabalhar a vida toda para ter uma reforma digna depois dos 60 anos pode já não ser o caminho para muitas pessoas que desejam alcançar a independência financeira ainda antes dos 40 anos.

O movimento FIRE (sigla inglesa para 'Financial Independence, Retire Early') defende isso mesmo e tem já milhares de adeptos. Numa altura em que as reformas já não são certas e a vida profissional já não depende de um contrato efetivo, adotar este programa e trabalhar apenas quando tiver vontade não parece assim tão descabido.

O movimento nasceu nos Estados Unidos e assenta em três pilares: poupança, austeridade e investimento. Isto é, reduzir as despesas ao essencial, poupar um montante fixo e investir em rendimentos passivos (rendimentos certos que não impliquem trabalho).

A regra do FIRE é simples: é necessário poupar 25 vezes o valor das despesas anuais para estar apto a reformar-se. Por exemplo, se gasta 15 mil euros anuais, é preciso poupar 375 mil euros para a reforma. Mas há mais.

O segredo do movimento está na "regra dos 4%", estabelecida por três professores da Universidade Trinity, Texas, em 1998. Esta regra defende que, se a percentagem de lucros que obtém dos tais investimentos passivos for de 4%, é possível viver dos ganhos anuais sem ter de tocar nas poupanças.

Simplificando, 4% dos 375 mil euros são exatamente os 15 mil euros necessários para as despesas anuais, ou seja, as poupanças estariam intactas. Claro que esta equação não tem em conta alguma emergência financeira ou sobressaltos do mercado de investimentos. É preciso, por isso, estar bem informado e tomar decisões ponderadas antes de seguir em frente.

Poupar um montante tão avultado antes 40 anos exige um corte nas despesas acima dos 50%, no mínimo. O FIRE defende um estilo de vida mas regrado, onde é necessário fazer escolhas diárias como eliminar despesas supérfluas (jantar fora, carro, subscrições de serviços, viagens caras), reduzir o orçamento familiar ao mínimo ou encontrar fontes de rendimento extra para aumentar a poupança.

Um dos objetivos do FIRE é que as pessoas tenham mais consciência das suas despesas pessoais, aumentando o controlo sobre os gastos e o planeamento a longo prazo, uma vez que a maioria vive em prol das decisões imediatas.

Outra das questões positivas é que esta "reforma" não significa necessariamente que se deixe de trabalhar. É, sim, possível fazer escolhas, viajar o mundo ao mesmo tempo que se trabalha ou mesmo tirar um tempo para se dedicar a outras atividades.

















Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.