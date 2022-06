Ministro da Segurança Social diz que autoridades continuam a trabalhar na digitalização do sistema de reembolsos.

Saúde

Reembolsos da CNS continuam demorados

Diana ALVES Ministro da Segurança Social diz que autoridades continuam a trabalhar na digitalização do sistema de reembolsos.

Os utentes da Caixa Nacional de Saúde (CNS) continuam a ter de esperar cerca de cinco semanas para verem as suas faturas reembolsadas, de acordo com o ministro da Segurança Social.

A pedido de Mars Di Bartolomeo, deputado do LSAP, Claude Haagen explica que a situação dos departamentos da CNS responsáveis pelo reembolso das prestações de cuidados de saúde não sofreu grandes alterações desde o mês de fevereiro, aquando da última questão parlamentar sobre o assunto dirigida ao ministro.

Apesar desta situação, outras Caixas não registam atrasos significativos em matéria de reembolsos.

Na Caixa de Saúde dos Funcionários e Empregados Comunais (CMFEC), o prazo é de duas semanas no que toca a cuidados de saúde recebidos no país e de duas semanas a três meses para os cuidados recebidos no estrangeiros.

Já a Caixa de Saúde dos Funcionários e Empregados Públicos (CMFEP) regista neste momento um atraso de sete dias úteis. As transferências para as contas dos utentes são feitas num prazo de duas a três semanas.

Claude Haagen explica, contudo, que houve um aumento de 11,5% do número de dossiês nos primeiros quatro meses do ano, e assegura que a CMFEP "conta em resolver os atrasos nos próximos dois meses".

O ministro aproveita também para lembrar que as autoridades continuam a trabalhar na digitalização do sistema de pagamento de faturas. As respetivas ferramentas, que deverão estar operacionais "num futuro próximo", vão permitir, segundo o ministro, acelerar o reembolso das despesas médicas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.