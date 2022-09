Reembolso. Psicoterapeutas "surpreendidos" com declarações da CNS

Segundo a Fapsylux, a nota foi divulgada sem o seu "aval formal" e explica apenas parte da situação.

Diana ALVES Segundo a Fapsylux, a nota foi divulgada sem o seu "aval formal" e explica apenas parte da situação.

A Fapsylux ficou surpreendida com o comunicado divulgado esta semana pela Caixa Nacional de Saúde (CNS) a propósito das negociações sobre o reembolso das consultas de psicoterapia.

Na nota, a CNS dava conta do fracasso das negociações, adiantando que o tão aguardado reembolso ficaria assim adiado para 2023. Reagindo às alegações da caixa de saúde, a Fapsylux mostra-se, também em comunicado, surpreendida até porque, segundo diz, a nota da CNS foi divulgada "sem o aval formal do Conselho de Administração da instituição", algo que estava "previsto para o próximo dia 14 de setembro".

Além disso, a federação dos psicoterapeutas acrescenta que o comunicado explica apenas parte da situação. Na nota, a Fapsylux destaca o seu empenho, desde 2017 – ano em que arrancaram as negociações –, para que "todas as pessoas que sofrem de um distúrbio mental tenham acesso um acompanhamento psicoterapêutico de qualidade".

Fapsylux acusa CNS de "impor várias restrições"

O organismo salienta também que, antes disso, com a lei de 2015 que definiu a profissão de psicoterapeuta, os utentes da CNS ficaram à espera de um alívio financeiro através de, pelo menos, a cobertura de parte dos custos da psicoterapia. A federação lamenta, por isso, que a CNS acabe de admitir ao público que "vai continuar a não assumir essa responsabilidade".

Seis anos passaram e, segundo a Fapsylux, a CNS "tem continuado a tentar impor várias restrições, limitando de uma forma inaceitável o domínio de intervenção do psicoterapeuta".

A associação dos psicoterapeutas acusa também a caixa de saúde de estar a bloquear as negociações sobre a chamada nomenclatura da CNS, isto é, a lista dos preços dos atos médicos. A Fapsylux conclui dizendo que continua disposta a negociar, aguardando a decisão oficial do Conselho de Administração da CNS no próximo dia 14 de setembro.

