Ministro da Segurança Social admite que o dispositivo tem de ser "revisto e afinado".

Saúde mental

Reembolso das teleconsultas de psicoterapia só em alguns casos

Diana ALVES Ministro da Segurança Social admite que o dispositivo tem de ser "revisto e afinado".

Um mês depois da entrada em vigor da comparticipação das consultas de psicoterapia, há ainda arestas por limar.

Na resposta a uma questão parlamentar sobre o reembolso das consultas desta especialidade por videochamada, o ministro da Segurança Social, Claude Haagen, refere que, atualmente, na sequência da pandemia da covid-19, a Caixa Nacional de Saúde (CNS) comparticipa as teleconsultas de médicos, dentistas, terapeutas da fala, parteiras e dietistas.

Segundo o ministro, esta possibilidade foi criada durante a crise pandémica para evitar saídas e contactos desnecessários e, assim, limitar os contágios.

Mas, ao que tudo indica, para já, as teleconsultas de psicoterapia só são reembolsadas em casos específicos.

Questionado sobre as teleconsultas de psicoterapia para pessoas que não se podem deslocar, Claude Haagen faz referência ao regulamento de fevereiro de 2021, que estipula a possibilidade de as "consultas se realizarem no domicílio do utente", desde que haja uma "necessidade médica" que o justifique.

Para qualquer outro paciente, a psicoterapia por videoconsulta não é comparticipada, mas isso poderá vir a mudar. O ministro da Segurança Social refere que o dispositivo de teleconsulta vai ser "revisto e afinado".

As exceções abertas durante a pandemia permitiram adquirir experiência, diz o ministro, o que deverá traduzir-se num "novo sistema", baseado também naquilo que outros países estão a fazer. Haagen adianta que o ministério está a trabalhar a nível interno num "conceito para o futuro sistema".

Consultas de psicoterapia reembolsadas a partir de fevereiro A partir de 1 de fevereiro, qualquer pessoa assegurada pela CNS pode obter o reembolso das consultas de psicoterapia.

Enquanto isto, a comparticipação das consultas - presenciais - de psicoterapia pela Caixa Nacional de Saúde (CNS) entrou em vigor a 1 de fevereiro, depois de anos de negociações falhadas entre a Federação dos Psicoterapeutas (Fapsylux) e a CNS.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.