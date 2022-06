Um projeto inédito está a promover o combate ao stress nos portugueses e lusófonos com mais de 55 anos do Luxemburgo. Aceitam-se mais voluntários.

Reduzir a solidão e o stress dos portugueses reformados no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Um projeto inédito está a promover o combate ao stress nos portugueses e lusófonos com mais de 55 anos do Luxemburgo. Ao mesmo tempo que ensina a envelhecer com saúde promove o convívio entre pessoas sós. Aceitam-se mais voluntários.

A Universidade do Luxemburgo está a realizar um estudo científico sobre a redução do stress entre os portugueses e lusófonos com mais de 55 anos, imigrados no país. O objetivo do "Meditaging", assim se chama o projeto é o de avaliar como a prática de 'mindfulness' no envelhecimento, através de técnicas de meditação, ioga, exercícios de grupo e reflexão sobre fatores de stress, contribuem para melhorar a qualidade de vida, física e emocional.

Quais as razões para este projeto se centrar na população portuguesa e lusófona imigrada no Grão-Ducado? "Porque os portugueses representam a maior comunidade imigrante no Luxemburgo. E os portugueses com mais de 55 anos constituem as primeiras gerações que imigraram para este país, na década de 60 e 70, e que estão agora a envelhecer no Luxemburgo e não na terra natal. E esta é uma nova realidade que precisa de ser estudada para melhorar a vida destas pessoas", explica ao Contacto Ana Carolina Santos, investigadora deste estudo que faz parte do seu pós-doutoramento na Universidade do Luxemburgo.

Embora a maioria dos participantes sejam portugueses, o projeto é direcionado a todos os lusófonos imigrados, igualmente afetados pelos mesmos problemas.

Esta é uma nova fase da vida que suscita ansiedades, preocupações e gera stress em quem está a envelhecer num país que não o seu, ao contrário do que sonharam quando emigraram há tantos anos atrás. O desejo de estar perto dos filhos e dos netos acabou por se impor ao sonho da reforma em Portugal. Outros passam temporadas entre o Luxemburgo e Portugal.

"Considerando que cerca de 46% dos imigrantes portugueses que vivem no Luxemburgo declararam não planear o regresso a Portugal, enquanto 25,2% planeiam deslocar-se entre Portugal e o Luxemburgo, é de extrema importância validar intervenções que promovam um envelhecimento saudável neste grupo vulnerável", realça Ana Carolina Santos.

A investigadora Ana Carolina Santos está a aproximar portugueses sós no Luxemburgo. Foto: DR

Atualmente, o estudo envolve 38 participantes, entre portugueses, brasileiros e cabo-verdianos, mas o objetivo é chegar aos 90 voluntários, pelo que a investigadora lança o convite aos lusófonos com mais de 55 anos a participarem gratuitamente nas sessões semanais que oferece esta investigação (ver informação no final), que conta com o apoio do Fundo Nacional de Investigação do Luxemburgo e da Zitha Senior.

O projeto está já a decorrer na cidade do Luxemburgo, e vai em breve começar também em Differdange. Os voluntários são divididos em dois grupos, um no qual praticam as técnicas várias do 'mindfulness' e outro onde desenvolvem um programa de melhoria de saúde e prevenção dos fatores de risco para a demência.

Uma vez por semana e durante duas horas e meia os participantes dos dois grupos são convidados a realizar exercícios diversos e a refletir em conjunto, sendo também avaliados individualmente. Cada ciclo tem duração de oito semanas, continuando depois os voluntários a serem acompanhados por mais três meses para avaliar os benefícios. O intuito final é comparar os efeitos benéficos de cada um dos programas na redução do stress nos lusófonos seniores.

Até agora, este projeto conta com uma maior adesão feminina. "Embora pense que o stress afeta igualmente ambos os sexos nestas idades, para as mulheres é mais fácil pedir ajuda do que para os homens, por questões culturais", estima a investigadora.

As razões do stress

As razões de ansiedade e inquietações são várias, derivados da vida quotidiana e familiar aos problemas atuais do mundo, como a pandemia e a guerra na Ucrânia.

A falta de tempo para cuidar de si próprio, dedicados que estão às tarefas com os cônjuges, filhos ou netos, o luto, o isolamento e solidão estão entre os principais motivos de adesão ao projeto.

"Os lusófonos são por natureza cuidadores, acabando por abdicarem ou esquecem-se de cuidar de si próprios, esta é uma realidade muito generalizada. E, neste projeto queremos também que as pessoas aprendam a ter tempo só para elas, o que é muito importante", explica Ana Carolina Santos, psicóloga especializada na promoção de envelhecimento saudável, nomeadamente através do 'mindfulness'.

A solidão também afeta muitos destes imigrantes. "Muitos têm famílias pequenas, os filhos cresceram e estão ocupados com a sua vida, pelo que passam pouco tempo com os pais. Alguns dos filhos já nem vivem no país. Outros ainda têm família em Portugal, mas não querem regressar por causa dos filhos, que nasceram ou cresceram aqui e que são o mais importante", acrescenta a investigadora. Por outro lado, não visitam tanto Portugal como gostariam pois já não têm "autonomia para viajar sozinhos e têm de esperar para ir com os familiares".

O isolamento de muitos reformados surpreendeu a psicóloga. "Há muitos portugueses e lusófonos que vivem sozinhos" e se sentem sós. A promoção do convívio entre estes imigrantes tornou-se num "novo objetivo" do projeto para Ana Carolina Santos.

"Comecei a verificar que algumas destas pessoas isoladas vivem na mesma zona e a pouca distância uns dos outros, podendo facilmente encontrar-se. Um dos meus sonhos é o de conseguir colocar em contacto estas pessoas, e muitas mais, de modo a poderem conviver", confessa a psicóloga.

"Esta oportunidade de convívio, sobretudo tão afetado pela pandemia, foi também uma das motivações que levaram os participantes a entrar neste projeto", realça Ana Carolina Santos natural de Minas Gerais, no Brasil. Foi quando estava a fazer Erasmus em Portugal, onde acabou por ficar a viver até há um ano atrás, quando surgiu a oportunidade de desenvolver este estudo no Luxemburgo.

Os medos relacionados com a pandemia, "sobretudo agora que as infeções estão de novo a aumentar" e com a guerra na Ucrânia são outra das causas de stress. "O conflito na Ucrânia gera medo, pelo que se vê na televisão e por receio de que se transforme numa guerra nuclear ou biológica".

Reduzir o stress melhora a qualidade de vida, vinca Ana Carolina Santos. E lembra que, ao mesmo tempo que o projeto ensina a aumentar o bem-estar, possibilita também o convívio entre os participantes.

Todos os portugueses e lusófonos com mais de 55 anos residentes no Luxemburgo que desejem participar no projeto devem contactar a investigadora Ana Carolina Santos, da Universidade do Luxemburgo, pelo telefone: 661 161 610, ou através do email: anacarolina.santos@uni.lu.

