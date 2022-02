O ex-presidente dos Estados Unidos está a apostar numa rede social para aqueles que se sentem discriminados nas outras redes mais comuns.

Truth Social

Rede social criada por Donald Trump já está disponível

Ana Patrícia CARDOSO O ex-presidente dos Estados Unidos está a apostar numa rede social para aqueles que se sentem discriminados nas outras redes mais comuns.

Donald Trump está de volta às redes sociais, mais propriamente, a uma criada por si, a Truth Social, que já está disponível na App Store.

Depois de ter sido banido de várias plataformas no ano passado, como o Twitter, Facebook ou YouTube, após o ataque ao Capitólio - em que foi acusado de escrever mensagens que incitaram o ódio - Trump decidiu criar uma marca própria.

A aplicação foi lançada na madrugada de segunda-feira e alguns utilizadores relataram ter tido problemas no registo ou foram adicionados a uma lista de espera com a mensagem: "Devido à enorme procura, colocámo-lo na nossa lista de espera", avança o The Guardian.

A empresa por detrás da Truth Social, a Trump Media & Technology Group (TMTG), é presidida pelo ex-congressista lusodescendente Devin Nunes e assume-se como uma companhia tecnológica que defende a liberdade de expressão e quer atrair utilizadores que sintam que as suas opiniões são discriminadas nas redes sociais mais comuns.

"Vai ser fantástico, porque vamos ter muita gente na plataforma. O nosso objetivo é que esteja totalmente operacional nos EUA no final de março”, disse Devin Nunes à televisão Fox News.



De acordo com o media britânico, o financiamento desta rede social não é claro e está envolto em alguma desconfiança no meio tecnológico norte-americano. Sabe-se que, no final de 2021, recebeu um financiamento de mil milhões de dólares (880 milhões de euros) de investidores privados.

A empresa pretende registar-se na bolsa de Nova Iorque através de uma fusão com a Digital World Acquisition Corp (DWAP), que está sob escrutínio da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

