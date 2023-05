A piscina atual já não suporta a elevada procura, que inclui também famílias que vêm da Bélgica e de França.

Projeto municipal

Redange vai passar a ter duas piscinas

Ana Patrícia CARDOSO A piscina atual já não suporta a elevada procura, que inclui também famílias que vêm da Bélgica e de França.

A partir de 2026, Redange-sur-Attert vai passar a ter duas piscinas para colmatar a procura por parte da comunidade. A confirmação vem de Patrick Wampach, presidente do sindicato intermunicipal Réidener Schwemm.

"A nossa piscina já não consegue corresponder às necessidades atuais", enfatizou Wampach, em entrevista ao L'Essentiel. Em causa o aumento da procura por parte de famílias que chegam "mesmo da Bélgica ou França, [e] que apreciam o centro de lazer".

O projeto também vai ter em conta as "os vários cursos (fitness, séniores, bebés) e as necessidades das escolas das novas comunas proprietárias (Beckerich, Ell, Grosbous , Préizerdaul, Redange/Attert, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl)".

Época balnear no Luxemburgo começa na segunda-feira Existem atualmente três áreas balneares e uma quarta será acrescentada este Verão. A qualidade da água é boa a excelente em todo o lado.

A construção

A obra vai durar três anos e conta com um orçamento de 18 milhões de euros, acordados entre as comunas. "A extensão será anexada ao prédio existente e abrigará duas piscinas, incluindo uma piscina de competição de 25 metros e outra com fundo removível. "Estas vão permitir organizar eventos, mas também acolher novas escolas, bem como creches e centros de acolhimento", explicou o sindicalista.

Amigas do ambiente

O responsável detalha que o projeto conta com o "máximo aproveitamento das águas residuais e o seu calor. Também vão estar equipadas com painéis solares (eventualmente térmicos) e serão aquecidaa pela central de biometanização de Redange".

O primeiro esboço foi elaborado pelo gabinete de arquitetura SCAHT e o projeto final foi confiado, após concurso, aos escritórios Decker Lammar, STAB Simon e TS JSE.

Os concursos para a empreitada vão ser lançados no final do ano e a inauguração está prevista para setembro de 2026.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.