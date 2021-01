Um número recorde de 500.000 pessoas em todo mundo assinaram o desafio Veganuary, que consiste em comer apenas alimentos à base de plantas durante um mês.

Recorde. 500 mil pessoas comprometem-se a comer apenas comida vegan em janeiro

Ana B. Carvalho Um número recorde de 500.000 pessoas em todo mundo assinaram o desafio Veganuary, que consiste em comer apenas alimentos à base de plantas durante um mês.

O marco é de celebrar no mundo dos que consciencializam para os efeitos ambientais nocivos do consumo de animais, uma vez que se registou em 2021 o dobro do número de pessoas que se comprometeram a tornar-se veganas em janeiro de 2019. O veganismo é a prática de se abster do uso de produtos de origem animal, seja ele na alimentação ou no vestuário.



A Veganuary é uma campanha global que desafia pessoas em todo mundo a não comer produtos de origem animal durante um mês. Centrou-se recentemente na América Latina, onde 150.000 pessoas se inscreveram este ano, juntamente com 80.000 nos EUA, 50.000 na Alemanha e 125.000 no Reino Unido. Um dos motivos da adesão no Reino Unido ter sido tão alta é que este foi o primeiro ano em que supermercados aliaram-se à campanha oferecendo receitas e informação relacionadas ao veganismo, incluindo publicidade televisiva.

Há cada vez mais pessoas a experimentar produtos com base em plantas, segundo novas pesquisas do banco de investimento UBS sobre alternativas à carne, tais como hambúrgueres e salsichas vegetarianas. A proporção de pessoas que experimentaram as alternativas aumentou de 48% para 53% entre março e novembro de 2020, de acordo com o inquérito do UBS a 3.000 consumidores no Reino Unido, EUA e Alemanha.

O estudo verificou ainda que metade dos que experimentam alternativas à carne à base de plantas continuam a consumi-los pelo menos semanalmente.

As pessoas dão uma série de razões para optar por reduzir a quantidade de alimentos de origem animal nas suas dietas, de reduzir o sofrimento animal, melhorar a saúde ou diminuir os danos ambientais causados pela produção de alimentos.

Muitas pessoas nos países ricos já comem mais carne do que é saudável, e os cientistas dizem que cortar a carne é a melhor forma de os indivíduos enfrentarem as crises climáticas e da vida selvagem.

"A mim parece-me realmente que a alimentação à base de plantas já não é controversa", disse Toni Vernelli da Veganuary citado pelo The Guardian. "Praticamente todos aceitaram que precisamos de reduzir os produtos animais nas nossas dietas por razões ambientais".





