A visita de Claude Meisch a Portugal saldou-se num acordo assinado entre os dois países, ao nível do ensino do português e da pro moção da interculturalidade e na previsão do reconhecimento mútuo de diplomas.

Educação

Reconhecimento de diplomas entre Luxemburgo e Portugal pode estar para breve

Ana TOMÁS A visita de Claude Meisch a Portugal saldou-se num acordo assinado entre os dois países, ao nível do ensino do português e da pro moção da interculturalidade e na previsão do reconhecimento mútuo de diplomas.

A visita do ministro da Educação Claude Meisch a Portugal e o encontro com o seu homólogo português, João Costa, resultou numa "troca frutuosa" que deverá levar ao reconhecimento de diplomas entre os dois países, adiantou ontem à tarde o governante luxemburguês, numa mensagem no Twitter.

Claude Meisch em Portugal. Promover ensino de português no Luxemburgo na agenda O reconhecimento dos diplomas do ensino profissional será outro dos temas em debate.

"Troca frutuosa com o meu homólogo português João Costa. Se o sucesso educativo dos alunos portugueses no Luxemburgo tem aumentado nos últimos anos, a cooperação [entre Portugal e Luxemburgo] poderá também concentrar-se no reconhecimento mútuo de diplomas", escreveu Claude Meisch num pequeno texto acompanhado por imagens da visita com João Costa e os embaixadores de Portugal, António Gamito, e do Luxemburgo, Martine Schommer, à Escola de Comércio de Lisboa.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Dois acordos assinados

Na visita de 48 horas a Portugal, Claude Meisch esteve também reunido com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo. À margem da reunião foi assinado um acordo que reforça o ensino do português no Luxemburgo.

"A Convenção sobre o ensino a adultos em língua portuguesa, que permitirá organizar a formação de base de adultos no Luxemburgo em língua portuguesa, e a Declaração conjunta luso-luxemburguesa sobre o Ensino e promoção da Língua, e interculturalidade", refere o Portal Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Luxemburgo e Portugal lado a lado para facilitar a vida à comunidade portuguesa Um dos objetivos é terminar com a desvantagem que os estudantes de origem portuguesa têm no acesso à escola, pelos pais não falarem luxemburguês.

"O acordo agora assinado prevê formação em língua e cultura portuguesa para professores e pessoal socioeducativo luxemburguês , plano curricular e certificação da língua portuguesa no secundário", refere Paulo Cafôfo na sua página de Facebook, destacando que foi dado assim "mais um passo" no avanço do ensino português no estrageiro "num país com uma imensa diáspora".

De acordo com o Portal Diplomático, o ensino do português tem registado um crescimento em número de alunos, seja no ensino paralelo ou integrado. Este ano, refere o site, há "mais de 3.100 alunos, no ensino básico e secundário, o que configura um aumento de mais 8,5% em relação ao ano passado, com um investimento do governo português na promoção da língua portuguesa no Luxemburgo cifrado em cerca de três milhões de euros".



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.