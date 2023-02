Foram emitidos alertas em 130 países. Houve dois casos no Luxemburgo.

Recolha de produtos Kinder em Arlon evitou "epidemia global" de salmonelose

Simon MARTIN A conclusão consta de uma análise feita pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Em abril passado, pouco antes da Páscoa, a gigante italiana do chocolate Ferrero teve de efetuar uma grande recolha de produtos Kinder saídos da sua fábrica em Arlon, a um passo do Grão-Ducado, após a deteção de um foco contaminação por salmonela.

Dezenas de casos de salmonelose possivelmente ligados ao consumo de produtos Kinder fabricados nesta unidade de produção foram detetados em vários países europeus, incluindo no Luxemburgo.

Meses mais tarde, uma análise do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), divulgada pela agência noticiosa Belga, estabelece que o rápido acompanhamento e alertas emitidos pelas autoridades sanitárias permitiu evitar uma epidemia mundial de salmonelose.

"Sem uma ação clara e coordenada na Europa e fora dela, milhares de outras crianças poderiam ter adoecido e muitas poderiam ter morrido", declarou Johanna Takkinen, especialista em doenças do ECDC, a autoridade europeia de saúde pública com sede em Estocolmo.

Através de uma célere coordenação internacional e da comparação de amostras e dados foi possível identificar a fábrica belga de chocolate como o local de origem da salmonela. Foram então emitidos alertas em 130 países.

Dois casos reportados no Luxemburgo

Segundo a especialista do ECDC, a cooperação interdisciplinar entre microbiologistas, epidemiologistas e peritos em segurança alimentar foi a chave para evitar uma "epidemia global". A vigilância apertada implementada na Grã-Bretanha também ajudou a evitar o pior, uma vez que o país foi afetado por numerosos casos a par com a Bélgica. No Luxemburgo, apenas dois casos foram oficialmente reportados.

Forçada a fechar portas pela agência de segurança alimentar belga (Afsca), a fábrica foi autorizada a retomar a produção a 17 de junho, após uma limpeza profunda de todo o espaço, durante um período de três meses. Em setembro, a Ferrero recebeu autorização definitiva para reabrir a fábrica de Arlon.

A investigação, lançada pelo Ministério Público Federal belga para esclarecer as circunstâncias do incidente, ainda está em curso.

Segundo a direção da Ferrero, a contaminação na fábrica de Arlon teve origem "num filtro de um tanque de manteiga de leite" onde chegou "através de matérias-primas contaminadas ou pessoas".

