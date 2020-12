Para participar na campanha basta enviar os donativos por correio ou depositá-los num dos contentores para o efeito situados nas diferentes estruturas do Planeamento Familiar.

Recolha de pensos higiénicos e tampões para ajudar mulheres em dificuldades

O Planeamento Familiar quer ajudar as mulheres mais carenciadas, sobretudo aquelas que trabalham a tempo parcial e que, por essa razão, estão entre as principais vítimas da precariedade no Luxemburgo devido à crise económica da covid-19.

Para apoiar estas mulheres, o Planeamento Familiar lançou uma campanha de recolha de pensos higiénicos e tampões. De acordo com o organismo, apesar da diminuição do IVA sobre os artigos de higiene feminina, "os preços de pensos e tampões continuam a ser demasiado elevados para uma parte da população".

No âmbito do lançamento da campanha, a instituição lembra que, segundo um estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec), cerca de um quarto da população está a assistir a um aumento da precariedade devido à crise atual.

"Uma situação que afeta particularmente as trabalhadoras a tempo parcial", sublinha o organismo acrescentando que "a maioria destes postos de trabalho a tempo parcial é ocupada por mulheres".

Para participar na campanha, basta enviar os donativos por correio ou depositá-los num dos contentores para o efeito situados nas diferentes estruturas do Planeamento Familiar (cidade do Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e Ettelbrück).

A ação chama-se "SANG vous, sans protection!" ("sem o seu apoio, não há proteção", numa tradução livre para português), um trocadilho entre as palavras "sang", (sangue), e "sans", (sem). Palavras que em francês têm a mesma fonética, mas não o mesmo significado. Os artigos de higiene serão diretamente entregues a mulheres em dificuldades ou distribuídos ao abrigo do "Hope Project" do Liceu Técnico de Lallange.

