Já está em vigor no Luxemburgo uma nova lei sobre a redução de resíduos no setor da restauração e eventos.

Restauração

Recipientes e utensílios têm agora de ser reutilizáveis

Diana ALVES Já está em vigor no Luxemburgo uma nova lei sobre a redução de resíduos no setor da restauração e eventos.

Todos os recipientes e utensílios usados em restaurantes têm agora de ser reutilizáveis. Desde 1 de janeiro de 2023 que os restaurantes estão obrigados a servir as refeições e bebidas consumidas no interior do estabelecimento em copos, chávenas e recipientes reutilizáveis. Também os talheres têm de ser reutilizáveis.

Numa nota divulgada no site da Horesca, a federação dos hotéis, restaurantes e cafés explica o termo “reutilizável”, para que não restem dúvidas. “De uma forma geral, a reutilização deve ser feita no próprio estabelecimento”, sublinha a federação.

Pratos, talheres, chávenas, copos, cuvetes e outros recipientes são considerados reutilizáveis se forem concebidos para serem usados múltiplas vezes e se forem reutilizados para o fim para o qual foram concebidos, explica a Horesca.

Quanto aos serviços de take away, a regra entra em vigor a 1 de janeiro de 2025. Isto é, a partir dessa data, também os recipientes têm de ser reutilizáveis, através de um sistema de recuperação.

Outra das novas regras em vigor desde dia um de janeiro diz respeito às festas e eventos abertos ao público, que “devem ser organizados de modo a limitar ao mínimo a produção de resíduos”. Para isso, há uma lista de produtos de plástico de uso único que passam a ser proibidos. São eles: cuvetes e outros recipientes para comida, pratos, talhares, palhetas para mexer cafés, palhinhas, palitos, recipientes para bebidas e garrafas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.