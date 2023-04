Unidade esteve encerrada durante um ano para manutenção.

Reator 3 da central de Cattenom volta à atividade

A unidade 3 da central nuclear de Cattenom foi reconectada à rede elétrica e atingirá a potência máxima nos próximos dias, indica a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e de Socorro (CGDIS) esta quarta-feira.

A estrutura foi encerrada a 26 de março do ano passado para substituição total das quatro linhas do circuito de injeção de segurança do reator, de acordo com o previsto no programa de controlo da corrosão.

A CGDIS indica ainda que "foram realizadas mais de 4 mil atividades como parte das operações de reinício do reator até à reconexão do circuito de injeção de segurança à rede".

A central elétrica de Cattenom tem quatro unidades de produção e três delas estão atualmente a funcionar. A número dois foi encerrada em março passado também para manutenção.

