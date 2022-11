O reator da central francesa que fica perto da fronteira com o Luxemburgo estava previsto ser reativado este mês, mas as fissuras encontradas levaram a ASN a avançar para a sua reparação.

Reator 1 da central de Cattenom vai ter de ser reparado

A reativação do reator nuclear nº. 1 central de Cattenom vai demorar mais do que o previsto. Num comunicado emitido esta quinta-feira, a Autoridade de Segurança Nuclear (ASN) avançou que é necessário reparar duas soldas devido à corrosão na rede de tubos.

A decisão foi tomada depois das inspeções feitas pela empresa fornecedora de energia francesa, a EDF, terem revelado fissuras com profundidades máximas de 4,7 e 6,1 mm.



"A ASN considera que, dadas as incertezas nas medições de caracterização de defeitos e as hipóteses e métodos utilizados nos cálculos mecânicos, a resistência das condutas afetadas por estas duas corrosões não está assegurada. As soldas em causa devem, portanto, ser reparadas antes de o reator ser reiniciado", refere o comunicado publicado no site do organismo.

Sobre outras soldas que têm corrosões menores, mas cuja resistência mecânica está assegurada, a ASN considera que "podem ser mantidas no seu estado atual", mas "por um período limitado".

O organismo lembra ainda que a EDF se comprometeu a substituir todas as secções de tubagem do sistema de injeção de segurança suscetíveis de abrirem fissuras resultantes do fenómeno de corrosão sob tensão (CSC, na sigla em francês), durante o próximo encerramento do reator, previsto para 2023. Este fenómeno atinge as tubagens de um circuito de emergência, que é utilizado para arrefecer o reator em caso de acidente.

Recorde-se que o reator 1 da central nuclear de Cattenom deveria voltar a funcionar este mês. Já o reator 3, encerrado antecipadamente em março deste ano, está previsto ser reativado a 11 de dezembro, mas, segundo o Virgule, ainda não há certezas. "Esperamos poder recomeçar em meados de dezembro, mas não é certo", admitiu em outubro Jérôme Le Saint, diretor da central nuclear, gerida pela EDF.



Luxemburgo acusa gestão da central de falta de transparência

O governo luxemburguês tem sido critico em relação à forma como a informação sobre os reatores nucleares de Cattenom têm sido veiculadas. Em outubro o Virgule dava conta da insatisfação do ministro da Energia, Claude Turmes, que lamentava o facto de da parte da EDF "a transparência ser zero".

"Apesar de duas cartas enviadas à Autoridade de Segurança Nuclear e à EDF, não sabemos o que está a acontecer, o que está a ser feito. Estas cartas foram enviadas há vários meses, e ainda não obtivemos resposta. Isto não é muito agradável para as relações transfronteiriças", afirmou citado pelo jornal.

As declarações foram, contudo, refutadas por Jérôme Le Saint que sustentou que "sempre que um evento, mesmo de menor importância, ocorre na central, é comunicado ao Luxemburgo". "A mesma declaração, a mesma informação é transmitida às autoridades francesas e luxemburguesas, não há diferença", sublinhou.





