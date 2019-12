Uma oferta que chega depois do craque português ter partilhado um dos seus desejos para o futuro.

Realizador faz proposta a Cristiano Ronaldo para fazer filme

Cristiano Ronaldo já pensa no futuro longe dos relvados e este fim de semana revelou um dos seus desejos. Durante uma conferência no sábado, no Dubai, à margem da gala dos prémios Globe Soccer, o internacional português confessou que ambiciona "fazer um filme em Hollywood".

Após a partilha, o CR7 recebeu logo uma proposta de um realizador italiano, Michele Placido.

"Caro Cristiano, ligue-me quando quiser: amanhã mesmo encontraremos um papel para si no meu filme e talvez seja um trampolim para Hollywood", disse Placido, como cita o Tuttosport.

O realizador mostrou-se ainda confiante quanto ao possível futuro de Ronaldo na sétima arte.

"Potencialmente, cada um de nós pode ser um ator. Eu daria uma oportunidade a uma personagem como ele, mesmo no meu próximo filme sobre Caravaggio. Se pensarmos bem, o Cristiano teria sido perfeito para interpretar 'Freddo' no 'Romanzo Criminale'. O Cristiano é frio e racional, não erra. Pense no extraordinário golo que ele marcou contra a Sampdoria: a elevação, a suspensão no céu e a expressão facial de quem diz: 'sou um vencedor'. O CR7 é um exemplo de 'calciattore'", acrescentou.

"Ele é um pop star completo, um dos poucos jogadores que expressa uma energia artística quando marca pontos. E ter um corpo que se expressa também é fundamental no set", continuou.

A conversa não ficou por aqui e Placido foi ainda questionado: "Se fechar os olhos e pensar em Cristiano Ronaldo, qual o ator que lhe vem logo à cabeça?".

"Tom Cruise em 'Missão impossível' ou em 'Top Gun'". Imagino o Cristiano como protagonista de um filme de ação. Talvez quando as luzes do estádio se apagarem, se acendam as luzes de Hollywood. Percebo o sonho dele, estamos a falar de um campeão que está habituado aos aplausos do público. E não seria a primeira vez que um desportista também entra no cinema. O ator de Tarzan, Johnny Weissmuller, foi um dos nadadores mais fortes da história", respondeu o realizador e ator, de 73 anos.

