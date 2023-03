A alteração no calendário dos trabalhos vem adiar, pela terceira vez, a reabertura da infraestrutura.

Reabertura do túnel de Schieburg volta a ser adiada

As obras de reparação do túnel de Schieburg, que colapsou a 27 de agosto enquanto estava encerrado para manutenção, vão prolongar-se por pelo menos mais seis semanas, informaram os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL) esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Túnel de Schieburg. "Quando o comboio desaparece, a aldeia parece que morre" A circulação ferroviária no norte do Luxemburgo está cortada por causa do colapso parcial de um túnel perto de Kautenbach. Viagem pelas aldeias onde o comboio já não chega, para perceber como isso afeta a vida das pessoas.

A alteração no calendário dos trabalhos vem adiar, pela terceira vez, a reabertura da infraestrutura, essencial para os habitantes do norte do país, lembra o Luxembourg Times. O túnel entre Kautenbach e Wilwerwiltz deveria ter voltado a funcionar em dezembro, data que posteriormente derrapou para abril.

Segundo os CFL, o atraso deve-se à dimensão da cavidade na qual cimento e betão foram projetadas durante meses, que acabou por ser maior do que o esperado: são, afinal, precisos 70 furos, em vez de 10, para retirar todos os resíduos do interior do túnel e conseguir repará-lo completamente.

A empresa não avançou, para já, uma nova data de reabertura do troço.

