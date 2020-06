As 'portas' dos países voltam a abrir-se um pouco por todo o Velho Continente... mas ainda há quem as tenha fechadas.

Reabertura das fronteiras na Europa caminha para a normalidade

Redação

Após três meses de isolamento dentro das suas fronteiras, os europeus poderão viajar mais facilmente de um país para outro a partir da próxima segunda-feira, 15 de Junho, devido ao declínio da pandemia.

Mas, antes de fazer as malas, o regresso à livre circulação no Continente europeu terá alguns entraves, dependendo de onde vem ou para onde vai.

Países já acessíveis

A Itália tinha dado o sinal em 3 de Junho ao reabrir-se a todos os viajantes... apesar de a maioria dos Estados manter restrições com este país, que era um dos principais focos da pandemia na Europa. A Croácia, outro país com pressa para salvar a sua época turística, também se antecipou à chamada e reabriu as suas fronteiras na quinta-feira, tal como a Polónia, que se encontra acessível a todos os cidadãos europeus a partir deste sábado.

Muitos países optaram pela "estratégia da cebola", abrindo-se primeiro aos seus vizinhos nas últimas semanas, antes de alargarem o perímetro do tráfego. Consequentemente, já é possível viajar sem controlos na Europa Central ou de um país báltico para outro.

Num continente onde todos os países se tinham barricado desde meados de Março, dois Estados constituíam excepções: a Suécia, que continuava em princípio acessível aos viajantes da UE, e o Luxemburgo, onde os trabalhadores transfronteiriços - que são essenciais para a economia do país - receberam passes para viajar no Grão-Ducado.

Países que reabrem segunda-feira

Bélgica, França e Grécia restabelecem a livre circulação com todos os países do continente a partir da próxima segunda-feira. Atenas, cuja economia se baseia largamente no turismo, vai ainda mais longe e convida os viajantes de várias regiões fora da UE - como a Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e a China. Alemães e austríacos terão de esperar até à meia-noite de segunda-feira para poderem viajar por via rodoviária, ferroviária ou aérea para o resto da Europa.

Entre os países que vão levantar os seus controlos, ou já o fizeram, muitos deles (Hungria, Bulgária, Áustria, República Checa, Eslováquia, Letónia...) mantêm, no entanto, restrições para os viajantes provenientes de destinos europeus onde a taxa de infecção é ainda considerada demasiado elevada.

Cada país elaborou a sua própria lista de zonas de risco, que varia em extensão, das quais Suécia e Grã-Bretanha figuram invariavelmente, a que se juntam, também países como Espanha e Portugal, em alguns casos, e menos frequentemente Holanda, Bélgica e França.

É proibido viajar de ou para estes destinos, ou é necessário um teste Covid-19 negativo ou um isolamento de 14 dias. A França adverte que aplicará a "reciprocidade" aos países que impõem restrições aos seus cidadãos.

Ainda fechados ou por abrir

A Roménia não reabrirá as suas fronteiras na segunda-feira para os residentes não nacionais e não indica qualquer data específica para a sua reabertura.

Portugal e Espanha vão esperar até 1 de Julho para acolher turistas, o que conduzirá à reciprocidade por parte de vários países como a França, que, por enquanto, alargará os seus controlos a este vizinho. No entanto, no âmbito de um projeto-piloto, as Ilhas Baleares acolherão quase 11.000 alemães a partir de 15 de Junho.

Na segunda-feira, a Noruega reabrirá as suas fronteiras aos outros países nórdicos, com excepção da Suécia.

A Dinamarca é igualmente selectiva, limitando nesta fase o seu acolhimento a pessoas da Alemanha, Noruega ou Islândia.

