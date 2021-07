Numa lista de 41 Estados, o Grão-Ducado é o terceiro país com melhor acesso às creches e ensino pré-escolar.

Unicef aponta Luxemburgo como o país com melhores políticas de cuidado infantil

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo, a Islândia e a Suécia são apontados pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como os três países com melhores políticas de cuidado infantil entre 41 Estados de alto rendimento que pertencem à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).

Num relatório recente a Unicef elaborou a lista dos países que mais ajudam os pais no cuidado dos filhos (dos zero aos cinco anos), liderada pelo Luxemburgo. A posição do Grão-Ducado no ranking geral é baseada em quatro fatores, apesar de o país não ser o primeiro na análise isolada de cada um deles.

Assim,oO Luxemburgo é o terceiro país com "melhor acesso às creches e ensino pré-escolar" e o quinto mais bem posicionado no que toca ao número de dias assegurados para a "licença parental".

Já no que toca à "qualidade da educação" o país aparece em 13° lugar tendo em conta a proporção de crianças por educador em creches e as qualificações mínimas para se formar em educador.

Quanto ao último ponto em análise, referente aos "gastos com cuidados infantis", o Luxemburgo aparece mais perto do meio da tabela, em 16°. No fundo da lista, os países que menos ajudam os pais no cuidado infantil são a Eslováquia, os Estados Unidos e o Chipre.



