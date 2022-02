O país vai estar em alerta amarelo a partir desta quarta à noite e até quinta-feira. Apesar das temperaturas elevadas para a época são esperadas fortes ventanias que podem causar perigo, sobretudo nas estradas.

Mau tempo

Rajadas de vento até 85 km/hora previstas para os próximos dias no Grão-Ducado

Redação O Luxemburgo vai estar em alerta amarelo a partir desta quarta à noite e até quinta-feira. Apesar das temperaturas elevadas para a época são esperadas fortes ventanias que podem causar perigo, sobretudo nas estradas.

O Meteolux colocou o Luxemburgo sob aviso amarelo durante a noite desta quarta-feira, a partir das 20h00 e até amanhã às 16h59, onde estão previstas rajadas de vento que podem atingir os 85 km/hora.



As rajadas podem provocar o voo de objetos e o derribe de árvores, representando um risco para os residentes, sobretudo para os condutores. Na nota, o Meteolux alerta mesmo para o risco de obstáculos nas estradas.

O vento será acompanhado por uma subida das temperaturas e chuva. Em pleno fevereiro, os termómetros sobem esta até aos 10, 12 graus celsius, o que não é normal para a época.

De sexta-feira a domingo, o vento está previsto continuar mas de forma mais ligeira, com rajadas entre os 60 a 75 km/ hora. Na sexta-feira, as temperaturas máximas ainda continuam entre os 10 e 12 graus celsius, e as mínimas entre os 4 e 6 graus, havendo depois uma descida. No sábado, as máximas descem para entre 5 e 7 graus e no domingo sobem um pouco para entre os 7 e 9 graus, sempre acompanhadas de chuva fraca.

